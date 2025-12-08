Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
6.34

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 6.34

1 ura, 10 minut

Začetek akcije za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola in drog

Avtor:
Na. R.

prehitra vožnja, vožnja pod vplivom alkohola, alkotest | Akcija bo trajala do 21. decembra, njen namen pa je med drugim tudi povečati zavedanje o posledicah vožnje pod vplivom, so sporočili z AVP. | Foto Shutterstock

Akcija bo trajala do 21. decembra, njen namen pa je med drugim tudi povečati zavedanje o posledicah vožnje pod vplivom, so sporočili z AVP.

Foto: Shutterstock

Agencija za varnost prometa (AVP) danes začenja nacionalno preventivno akcijo za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu z naslovom Alkohol in droge.

Policisti bodo v času "veselega decembra", ki ga tradicionalno zaznamuje vrsta praznovanj in dogodkov, kjer je prisoten alkohol in tudi druge substance, poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov. Preverjali bodo vsebnost alkohola v izdihanem zraku in izvajali preizkuse s sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu.

Vsaka deseta nesreča posledica alkohola

Vožnja pod vplivom alkohola ali drog ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč pri nas. Še vedno je vsaka deseta prometna nesreča posledica alkohola, alkoholizirani povzročitelji pa so krivi za 25 do 30 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom, so opozorili na AVP, ki koordinira preventivno akcijo.

Do 3. decembra so tako zabeležili 1367 prometnih nesreč, v katerih so bili povzročitelji pod vplivom alkohola. V teh nesrečah je umrlo 22 ljudi, 123 je bilo hudo poškodovanih, 514 pa lažje. "To niso zgolj številke, temveč človeške tragedije, ki puščajo globoke posledice v družinah in družbi," so zapisali.

Slovenijo po njihovem opozorilu še vedno zaznamujejo t. i. mokra kultura, visoka toleranca do uživanja alkohola in njegova lahka dostopnost, žal pa tudi toleranca do alkohola v prometu. Spremembe vedenja medtem opažajo pri pri mlajših voznikih, ki so sprejeli mejo 0,0. Hkrati pa so mladi manj kritični do uživanja nedovoljenih drog oziroma psihoaktivnih snovi v povezavi z vožnjo motornega vozila oziroma se niti ne zavedajo tveganja, ki ga prinaša vožnja pod vplivom drog, še piše STA.

Ob začetku preventivne akcije bo potekala tudi mednarodna konferenca Vožnja pod vplivom alkohola ali drog in varnost prometa, ki jo pripravljata AVP in Evropski svet za varnost prometa (ETSC). Navzoče bodo nagovorili v. d. direktorica AVP Saša Jevšnik Kafol, izvršni direktor ETSC Antonio Avenoso in državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh. Strokovnjaki s področja prometne varnosti, policije in zdravstva iz Slovenije in tujine bodo predstavili aktualne podatke, raziskave in izkušnje, na okrogli mizi pa izmenjali mnenja o najbolj učinkovitih ukrepih za izboljšanje prometne varnosti.

