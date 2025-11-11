Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

vožnja pod vplivom alkohola župan Nemčija policija

Kljub bolniški odsotnosti: župan Baden-Badna povzročil prometno nesrečo pod vplivom alkohola

Nemška policija | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Župan Baden-Badna Dietmar Späth je med večmesečno bolniško odsotnostjo, ko naj bi bil pod vplivom alkohola in zdravil, povzročil prometno nesrečo. Nihče ni bil poškodovan, a proti politiku že poteka preiskava.

Župan nemškega mesta Baden-Baden Dietmar Späth (neodvisni) je prejšnji teden med bolniškim dopustom povzročil prometno nesrečo, pri čemer naj bi bil pijan in pod vplivom zdravil. Kot poroča nemški portal Focus, se je incident zgodil v sredo, ko je 62-letni Späth med zavijanjem na okrajno cesto zapeljal na prometni otok in trčil v semafor.

Po podatkih policije v nesreči ni bil nihče poškodovan, nastala pa je materialna škoda, katere višina še ni znana. Dogodek se je zgodil v bližini mesta Rastatt v Baden-Württembergu.

Policisti so na kraju dogodka opravili alkoholni preizkus, ki je pokazal, da ima župan približno 1,5 promila alkohola v krvi. Späthov odvetnik Gerhard M. Bräuer je v izjavi za javnost povedal: "Moj klient bo prevzel polno odgovornost za svoje kršitve. Glede na trenutne informacije je bil pod vplivom alkohola in zdravil."

Bolniška odsotnost od avgusta

Po navedbah mestne uprave Baden-Badna je Späth od začetka avgusta na bolniškem dopustu. "Po zdravniškem nasvetu je v bolnišnici," je sporočil tiskovni predstavnik občine. Njegov bolniški dopust trenutno velja do 23. novembra.

Odvetnik Bräuer je pojasnil, da je bil županov odhod iz doma, v katerem se zdravi, usklajen z zdravniki in da se je incident zgodil med dovoljenim bivanjem zunaj ustanove.

Preiskava zaradi vožnje pod vplivom alkohola

Državno tožilstvo preiskuje sum vožnje pod vplivom alkohola in ogrožanja cestnega prometa. V Nemčiji so za tovrstna kazniva dejanja predpisane kazni do pet let zapora ali denarna kazen.

Za zdaj ni znano, ali bo dogodek vplival na Späthovo župansko funkcijo.

Ne spreglejte
