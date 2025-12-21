Hudo poškodovan moški po sporu na parkirišču za Bežigradom

V petek, nekaj pred polnočjo, je policija prejela obvestilo o nasilnem dogodku na območju Bežigrada, v katerem je bil po sporu huje poškodovan 42-letni moški. Poškodovanega so s kraja dogodka odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, njegovo življenje pa je po navedbah policije ogroženo.

Po do zdaj zbranih informacijah se je oškodovanec, ki je bil v družbi še ene osebe, na nekem parkirišču sprl s 23-letnim osumljencem. Ta je bil v času dogodka v parkiranem vozilu skupaj s še eno osebo. Spor se je stopnjeval v fizično nasilje – osumljenec je moškega pretepel in ga domnevno s topim predmetom huje telesno poškodoval, nato pa s kraja odpeljal, so sporočili s PU Ljubljana.

Na kraj dogodka je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj ter posebna enota policije. Policisti so osumljenca prijeli, ko se je vrnil v bližino kraja dogodka. Odvzeli so mu prostost in mu odredili pridržanje. Kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja ter zasegli vozilo osumljenca.

Policija nadaljuje intenzivno kriminalistično in forenzično preiskavo ter zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Motiv za napad za zdaj še ni pojasnjen, po prvih ugotovitvah pa se osumljenec in oškodovanec pred dogodkom nista poznala. Prav tako v spor nista bili vpleteni drugi tam prisotni osebi.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.