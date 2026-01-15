Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

Četrtek,
15. 1. 2026,
14.15

Ljubljana eksplozija policija

Četrtek, 15. 1. 2026, 14.15

27 minut

Na Viču ob eksploziji pri delu lažje poškodovan moški

Foto STA

Foto: STA

Na območju Viča v Ljubljani se je danes dopoldne v enem izmed podjetij pri delu lažje poškodoval moški, ki je upravljal delovni stroj. Z njim je po do zdaj znanih podatkih predrl jeklenko z vnetljivo snovjo, pri čemer je prišlo do eksplozije, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Policisti so bili o dogodku obveščeni okoli 10.30. Opravili so ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče pri delu in sumu kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O vseh ugotovitvah bodo poleg delovnega inšpektorja obvestili pristojno državno tožilstvo.

Po poročanju portala N1 je do eksplozije prišlo v ljubljanski poslovni enoti podjetja za predelavo odpadkov Surovina, zaradi česar je na Cesto dveh cesarjev prispelo tudi več gasilskih vozil. Na delovnem stroju in stavbi so popokala stekla, ni pa nič zagorelo, portal navaja pojasnila tamkajšnjega delovodje.

