V reki Savinji našli truplo. Verjetno gre za pogrešanega Jako s Celjskega.

V Velikem Širju, na območju Policijske postaje Laško, so danes našli moško truplo. Identifikacija trupla še poteka, prve ugotovitve pa kažejo, da gre najverjetneje za pogrešanega 24-letnega Jako Muhedinoviča iz Kasaz na Celjskem, ki so ga pogrešali od novembra lani, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Občan je celjske policiste danes obvestil, da je v Velikem Širju v reki Savinji opazil truplo. Na kraj je odšla ogledna skupina Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje.

Po prvih ugotovitvah so v reki najverjetneje našli pogrešanega 24-letnega Jako Muhedinoviča iz Kasaz na Celjskem. Kot so še sporočili policisti, identifikacija trupla še poteka, preiskovalni sodnik pa je odredil sodno obdukcijo.

Jako Muhedinoviča družina pogreša že od konca novembra, od takrat pa je potekalo več odmevnih in obširnih iskalnih akcij.

Jako Muhedinoviča svojci pogrešajo od konca novembra. Foto: PU Celje