Pogrešan je 45-letnik. Poteka iskalna akcija.

Svojci pogrešajo 45-letnega Miha Slaparja iz Kamnika. Policisti javnost prosijo za pomoč pri iskanju.

Miha je visok okoli 180 centimetrov, je srednje postave, ima kratke rjave lase, temno rjave oči, nazadnje je bil oblečen v modre jeans hlače, siv pulover in obut v športne copate. Vozilo pogrešanega je bilo najdeno na gozdni poti nad sotesko Veliki Predaselj na območju Kamnika, kjer policisti na širšem območju vodijo iskalno akcijo, v kateri sodelujejo tudi druge službe za reševanje.

Javnost prosijo za pomoč. "Prosimo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kamnik na (01) 830 31 80, ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200," so navedli v sporočilu za javnost.