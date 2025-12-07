Neznano kam je odšla 81-letna Kristina Hojs. Je dementna in težko hodi.

Svojci pogrešajo 81-letno Kristino Hojs iz Maribora, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. Ob 15.30 je bila pogrešana še doma in takrat so jo nazadnje videli.

Kristina Hojs je visoka približno 172 centimetrov in suhe postave ter ima bele lase. Oblečena je v temno modro dežno vetrovko, siv pulover in rdečo bluzo, temno modre hlače in sive čevlje. Na glavi ima modro kapa s šiltom. Pri hoji si pomaga s palico in je ob tem sključena malenkost naprej. Pogrešana je dementna in se težje znajde v času in prostoru.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, policija prosi, da o tem obvestite najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na tel. št. 113 oz. na anonimni telefon Policije 080-1200.