Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Nedelja,
11. 1. 2026,
8.00

Osveženo pred

11 ur, 53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Matjaž Vrhovnik Timon Haugan slalom alpsko smučanje Adelboden

Nedelja, 11. 1. 2026, 8.00

11 ur, 53 minut

Alpsko smučanje, Adelboden, slalom (m)

Pred 26 leti slovenska veselica, danes pa žalostna ničla

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Timon Haugan, Schladming | Timon Haugan je v tej sezoni najboljši slalomist. | Foto Reuters

Timon Haugan je v tej sezoni najboljši slalomist.

Foto: Reuters

Po veleslalomu se bodo na znamenitem pobočju Chuenisbärgli za točke svetovnega pokala v Adelbodnu pomerili še slalomisti. Med 69 nastopajočimi ni slovenskih predstavnikov, kar je nov udarec nekdanji paradni disciplini alpskega smučanja v Sloveniji. Nekdaj so bili Slovenci v slalomu uspešni tudi v Adelbodnu. Pred 26 leti se je svoje edine zmage v belem cirkusu denimo veselil Matjaž Vrhovnik. Danes v boju za mali kristalni globus v slalomu najbolje kaže Norvežanu Timonu Hauganu. Prvi tek se bo začel ob 10.30.

Magdalena Egger
Sportal Širok nasmeh Lindsey Vonn, Ilka Štuhec želela več, Avstrijko odpeljali s helikopterjem

Startni vrstni red, 1. tek:

Slalom v Adelbodnu se bo začel ob 10.30. Kot prvi izmed 69 tekmovalcev se bo na progo pognal Švicar Tanguy Nef, takoj za njim pa bo nastopil Norvežan Timon Haugan, vodilni v skupnem seštevku slalomistov v tej sezoni. V boju za mali kristalni globus ima po petih izmed enajstih slalomov v tej (olimpijski) sezoni tri točke prednosti pred Clementom Noelom.

Švicar Marco Odermatt, ki je bil v soboto najhitrejši na veleslalomski preizkušnji v Adelbodnu, ne nastopa v slalomu.

Matjaž Vrhovnik je svojo edino zmago v svetovnem pokalu dočakal prav v Adelbodnu. | Foto: Reuters Matjaž Vrhovnik je svojo edino zmago v svetovnem pokalu dočakal prav v Adelbodnu. Foto: Reuters

V Adelbodnu sta se v preteklosti v slalomu na stopničke podala tudi dva Slovenca. Leta 2000 je bil najboljši Matjaž Vrhovnik, to je bila njegova edina zmaga na tekmi za svetovni pokal, dve leti pozneje pa je tretje mesto osvojil Mitja Kunc.

Finale se bo začel ob 13.30.

Marko Odermatt
Sportal Švicarska veselica v Adelbodnu, Kranjec zaostal za najboljšimi
Marcel Hirscher
Sportal Hirscher prekinil ugibanja: 'Hejterji' bodo navdušeni
Matjaž Vrhovnik Timon Haugan slalom alpsko smučanje Adelboden
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.