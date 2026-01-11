Pred 26 leti slovenska veselica, danes pa žalostna ničla

Po veleslalomu se bodo na znamenitem pobočju Chuenisbärgli za točke svetovnega pokala v Adelbodnu pomerili še slalomisti. Med 69 nastopajočimi ni slovenskih predstavnikov, kar je nov udarec nekdanji paradni disciplini alpskega smučanja v Sloveniji. Nekdaj so bili Slovenci v slalomu uspešni tudi v Adelbodnu. Pred 26 leti se je svoje edine zmage v belem cirkusu denimo veselil Matjaž Vrhovnik. Danes v boju za mali kristalni globus v slalomu najbolje kaže Norvežanu Timonu Hauganu. Prvi tek se bo začel ob 10.30.

Slalom v Adelbodnu se bo začel ob 10.30. Kot prvi izmed 69 tekmovalcev se bo na progo pognal Švicar Tanguy Nef, takoj za njim pa bo nastopil Norvežan Timon Haugan, vodilni v skupnem seštevku slalomistov v tej sezoni. V boju za mali kristalni globus ima po petih izmed enajstih slalomov v tej (olimpijski) sezoni tri točke prednosti pred Clementom Noelom.

Švicar Marco Odermatt, ki je bil v soboto najhitrejši na veleslalomski preizkušnji v Adelbodnu, ne nastopa v slalomu.

Matjaž Vrhovnik je svojo edino zmago v svetovnem pokalu dočakal prav v Adelbodnu. Foto: Reuters

V Adelbodnu sta se v preteklosti v slalomu na stopničke podala tudi dva Slovenca. Leta 2000 je bil najboljši Matjaž Vrhovnik, to je bila njegova edina zmaga na tekmi za svetovni pokal, dve leti pozneje pa je tretje mesto osvojil Mitja Kunc.

Finale se bo začel ob 13.30.