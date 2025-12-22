Za nemškega zvezdnika smučarskih skokov Andreasa Wellingerja letos ne bo sproščujočega božiča. Namesto da bi užival mirne dni okoli praznikov, olimpijski prvak skupaj s svetovnim prvakom Karlom Geigerjem izvaja na desetine skokov v Planici in Predazzu. Vse v upanju, da bi se pravočasno spravil v formo za novoletno turnejo štirih skakalnic.

Premor od tekem in trening v Planici je nujno potreben, piše nemška tiskovna agencija dpa, saj so bile Wellingerjeve zadnje uvrstitve v svetovnem pokalu 57., 40., 47. in 39. mesto.

Selektor reprezentance Stefan Horngacher ga je po posvetovanju izločil iz ekipe za generalko v Engelbergu, a ga bo, tako kot Geigerja, vrnil za začetek novoletne turneje 29. decembra v Oberstdorfu.

"Zagotovo ne gre za njun odnos. Nagnjena sta k temu, da se preveč zatakneta v lastne ideje. Ne moreš ju prisiliti k skakanju ali petju," je Horngacher dejal o svojih dolgoletnih zvezdnikih, ki sta v olimpijski zimi padla v globoko krizo.

Geiger je v podobnem položaju kot Wellinger, le da je nemško ekipo za svetovni pokal, v kateri zdaj blestita Felix Hoffmann in Philipp Raimund, zapustil teden dni prej.

Wellingerjev padec v formi je bil še posebej presenečenje za selektorja. Po strganju križnih vezi se je 30-letni Bavarec postopoma prebijal nazaj na vrh. Srebrni medalji na SP v Planici in Trondheimu ter njegova uvodna zmaga v Oberstdorfu leta 2023 so bili vrhunci spektakularnega preobrata. Kriza ga je doletela v najslabšem možnem času, v sezoni, ki vključuje novoletno turnejo, svetovno prvenstvo v smučarskih poletih ter olimpijske igre v Italiji.

Brez velikih pričakovanj za novoletno turnejo Horngacher poudaril, da sta Wellinger in Geiger brez dvoma njegova "najboljša skakalca zadnjih let" in jima zato zagotovil mesti v reprezentanci na uvodni tekmi turneje v Oberstdorfu.

Za Svena Hannawalda, zadnjega Nemca, ki je zmagal na novoletni turneji štirih skakalnic, je športni padec Wellingerja povezan tudi s spremembami opreme in ožjimi oblekami.

"Žal se to občasno zgodi. Obstajajo skakalci, ki se bolje ujamejo z novimi pravili. Potem so tu skakalci, kot je Wellinger, ki prej niso imeli težav, zdaj pa se zdi, da jim nič več ne ustreza," je za ARD dejal Hannawald v vlogi strokovnega komentatorja.

Wellinger je v svojih nastopih videl premalo lahkotnosti in preveč napak. Svoje napake na skakalnici je večkrat opisal z živimi analogijami. "Visim čez vogal kot ranjena ptica," je veteran dejal na začetku sezone.

Zdaj je njegov glavni cilj utrditi temelje v Planici in Predazzu, da bodo stvari v Oberstdorfu spet bolj podobne njegovim nekdanjim predstavam.