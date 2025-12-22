Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
8.15

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
biatlon Nemčija Franziska Preuss atletika Leo Neugebauer športnik leta

Ponedeljek, 22. 12. 2025, 8.15

1 ura, 22 minut

Športnik leta

V Nemčiji letos najboljši Neugebauer, Preuss in košarkarji

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Leo Neugebauer | Leo Neugebauer je najboljši športnik Nemčije. | Foto Guliverimage

Leo Neugebauer je najboljši športnik Nemčije.

Foto: Guliverimage

Košarkarski evropski prvaki in junak deseteroboja Leo Neugebauer so v Nemčiji zanesljivo zmagala v glasovanju novinarjev za nemškega športnika leta. Izid pa je bil še posebej tesen med dvema ženskama; biatlonka Franziska Preuss je za las ugnala ritmičarko Darjo Varfolomeev, lansko nemško športnico leta.

Na slovesnosti v Baden Badnu se je zbralo 720 povabljenih gostov, ki so proslavili izjemne športne dosežke vmesnega leta med pariškimi olimpijskimi igrami in zimskimi igrami, ki se bodo začele februarja.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je bila pozornost v praznično okrašeni dvorani Benazet usmerjena na mega športno leto 2026 z olimpijskimi igrami v Italiji in svetovnim prvenstvom v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi.

Petindvajsetletni Neugebauer se je na deževnem zadnjem dnevu svetovnega prvenstva v Tokiu prvič okronal za kralja športnikov in si zagotovil edino zlato medaljo za Nemčijo na tekmovanju.

Neugebauerjev triumf v glasovanju je bil pričakovan. Štirikratni svetovni prvak v plavanju Florian Wellbrock (1377 točk) na drugem in tretji kolesar z dirke po Franciji Florian Lipowitz (1140) sta precej zaostala za zlatim atletom iz Tokia (2343), ki je prejel tudi čestitke legendarnega Usaina Bolta.

Franziska Preuss | Foto: Aleš Fevžer Franziska Preuss Foto: Aleš Fevžer

Biatlonka Preuss je v relativno visoki starosti za športnico doživela najboljšo sezono v karieri. "Vse je šlo od začetka do konca brezhibno," je po prejemu nagrade povedala 31-letna Preuss.

Preuss je v glasovanju s 1749 točkami tesno premagala lanskoletno zmagovalko Darjo Varfolomeeev (1701), za njima je s precejšnji zaostankom tretja postala plavalka Anna Elendt (880).

Nemški košarkarji so ekipa leta. | Foto: FIBA Nemški košarkarji so ekipa leta. Foto: FIBA

Košarkarji so po zmagi leta 2023 ponovno prejeli nagrado, saj so septembra v Rigi z zlatom na evropskem prvenstvu dopolnili dvojček - svetovni in evropski naslov.

V Nemčiji so prvič nagrado podelili osebam z motnjami v duševnem razvoju; prva dobitnica je postala atletinja Sophia Dziadek, so še zapisali pri dpa.

Klara Lukan
Sportal Klara Lukan prepričljivo zmagala na 10 km v Franciji
Leja Glojnarič
Sportal Navdihujoča zgodba o uspehu slovenske parašportnice leta Leje Glojnarič
slovenska atletska reprezentanca
Sportal AZS v leto 2026 z 2,7 milijona evrov proračuna
Tommaso Giacomel
Sportal Italijanski biatlonec Giacomel do tretje zmage v karieri
biatlon Nemčija Franziska Preuss atletika Leo Neugebauer športnik leta
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.