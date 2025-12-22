Košarkarski evropski prvaki in junak deseteroboja Leo Neugebauer so v Nemčiji zanesljivo zmagala v glasovanju novinarjev za nemškega športnika leta. Izid pa je bil še posebej tesen med dvema ženskama; biatlonka Franziska Preuss je za las ugnala ritmičarko Darjo Varfolomeev, lansko nemško športnico leta.

Na slovesnosti v Baden Badnu se je zbralo 720 povabljenih gostov, ki so proslavili izjemne športne dosežke vmesnega leta med pariškimi olimpijskimi igrami in zimskimi igrami, ki se bodo začele februarja.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je bila pozornost v praznično okrašeni dvorani Benazet usmerjena na mega športno leto 2026 z olimpijskimi igrami v Italiji in svetovnim prvenstvom v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi.

Petindvajsetletni Neugebauer se je na deževnem zadnjem dnevu svetovnega prvenstva v Tokiu prvič okronal za kralja športnikov in si zagotovil edino zlato medaljo za Nemčijo na tekmovanju.

Neugebauerjev triumf v glasovanju je bil pričakovan. Štirikratni svetovni prvak v plavanju Florian Wellbrock (1377 točk) na drugem in tretji kolesar z dirke po Franciji Florian Lipowitz (1140) sta precej zaostala za zlatim atletom iz Tokia (2343), ki je prejel tudi čestitke legendarnega Usaina Bolta.

Franziska Preuss Foto: Aleš Fevžer

Biatlonka Preuss je v relativno visoki starosti za športnico doživela najboljšo sezono v karieri. "Vse je šlo od začetka do konca brezhibno," je po prejemu nagrade povedala 31-letna Preuss.

Preuss je v glasovanju s 1749 točkami tesno premagala lanskoletno zmagovalko Darjo Varfolomeeev (1701), za njima je s precejšnji zaostankom tretja postala plavalka Anna Elendt (880).

Nemški košarkarji so ekipa leta. Foto: FIBA

Košarkarji so po zmagi leta 2023 ponovno prejeli nagrado, saj so septembra v Rigi z zlatom na evropskem prvenstvu dopolnili dvojček - svetovni in evropski naslov.

V Nemčiji so prvič nagrado podelili osebam z motnjami v duševnem razvoju; prva dobitnica je postala atletinja Sophia Dziadek, so še zapisali pri dpa.