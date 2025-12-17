AZS v leto 2026 z 2,7 milijona evrov proračuna

Upravni odbor Atletske zveze Slovenije je potrdil finančni plan za naslednje leto v višini 2,7 milijona evrov ter potrdil zaključno vsebinsko in finančno poročilo evropskega ekipnega prvenstva z 2. in 3. ligo sredi tega leta v Mariboru, največjega atletskega tekmovanja v Sloveniji doslej.

Predsednik AZS Primož Feguš je dejal, da je bil tudi zato letošnji proračun zveze rekorden v višini 3,5 milijona evrov. Ekipno EP je AZS stalo 1,3 milijona evrov, prek Evropske atletike pa še dodatnih 300.000 evrov.

"V Mariboru smo gostili 1500 atletinj in atletov iz 31 držav. Poleg zgodovinske uvrstitve naše reprezentance v elito smo se z vseh velikih tekmovanj vrnili vsaj z eno medaljo. Misli že usmerjamo v prihodnje leto z vrhuncem na EP na prostem v britanskem Birminghamu. Želimo si, da bi tudi v prihodnje dosegali take uspehe ali pa jih celo presegali, kar pa ne bo enostavno," je željo po nadaljevanju uspehov tudi v 2026 izpostavil Feguš.

Prvo veliko tekmovanje bo od 20. do 22. marca 2026, ko bo svetovno prvenstvo v dvorani bo potekalo v poljskem Torunu.

Direktor AZS Nejc Jeraša je izpostavil tudi krovni dokument zveze Atletika 2026, ki opredeljuje tudi sistem financiranja najboljših slovenskih atletinj in atletov. Sredstva se bodo povečala za 20 odstotkov, na 425.000 evrov.