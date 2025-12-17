Sreda, 17. 12. 2025, 17.42
1 ura, 11 minut
Odbojkarski Pokal Slovenije, osmina finala (m)
Kdo se bo pridružil Mariborčanom in Prekmurcem v četrtfinalu?
Danes bo znanih sedem od osmih četrtfinalistov pokala Slovenije. Odbojkarji klubov i-Vent Maribor in Panvita Pomgrad so si vstopnico že priigrali. Kdo si jo bo danes?
Kot prvi so tekmi osmine finala odigrali odbojkarji klubov OK Lubnik in i-Vent Maribor, konec novembra so s 3:0 napredovali Mariborčani. V torek so brez oddanega niza člani Panvite Pomgrad izločili Žužemberk.
Danes sledijo obračuni Šoštanj Topolšice in aktualnega prvaka ACH Volley Ljubljana, v goste k Črnučam prihaja Calcit Volley, Alpacem Kanal se odpravlja na gostovanje k Hočam I, medtem ko se bodo za mesto v četrtfinalu pomerili še Špan Brezovica in Krka ter SIP Šempeter in Merkur Triglav Kranj.
Zadnjo tekmo osmine finala bosta v četrtek ob 20. uri igrali ekipi Ljubljana Volley in OK Fužinar Ravne.
Izidi, osmina finala:
četrtek, 27. november:
Lubnik : i-Vent Maribor 0:3 (–19, –23, –23)
torek, 16. december:
KEKOOprema Žužemberk : Panvita Pomgrad 0:3 (–17, –16, –13)
sreda, 17. december:
18.00 Šoštanj Topolšica – ACH Volley
20.00 Črnuče – Calcit Volley
20.00 Hoče I – Alpacem Kanal
20.00 Špan Brezovica – Krka
20.30 SIP Šempeter – Merkur Triglav Kranj
četrtek 18. december:
20.00 Ljubljana Volley – Fužinar Ravne