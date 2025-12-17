Kdo se bo pridružil Mariborčanom in Prekmurcem v četrtfinalu?

Danes bo znanih sedem od osmih četrtfinalistov pokala Slovenije. Odbojkarji klubov i-Vent Maribor in Panvita Pomgrad so si vstopnico že priigrali. Kdo si jo bo danes?

Kot prvi so tekmi osmine finala odigrali odbojkarji klubov OK Lubnik in i-Vent Maribor, konec novembra so s 3:0 napredovali Mariborčani. V torek so brez oddanega niza člani Panvite Pomgrad izločili Žužemberk.

Danes sledijo obračuni Šoštanj Topolšice in aktualnega prvaka ACH Volley Ljubljana, v goste k Črnučam prihaja Calcit Volley, Alpacem Kanal se odpravlja na gostovanje k Hočam I, medtem ko se bodo za mesto v četrtfinalu pomerili še Špan Brezovica in Krka ter SIP Šempeter in Merkur Triglav Kranj.

Zadnjo tekmo osmine finala bosta v četrtek ob 20. uri igrali ekipi Ljubljana Volley in OK Fužinar Ravne.