odbojka pokal Slovenije

Odbojkarski Pokal Slovenije, osmina finala (m)

Kdo se bo pridružil Mariborčanom in Prekmurcem v četrtfinalu?

ACH Volley | ACH Volley gostuje pri Šoštanj Topolšici. | Foto ACH Volley Ljubljana

ACH Volley gostuje pri Šoštanj Topolšici.

Foto: ACH Volley Ljubljana

Danes bo znanih sedem od osmih četrtfinalistov pokala Slovenije. Odbojkarji klubov i-Vent Maribor in Panvita Pomgrad so si vstopnico že priigrali. Kdo si jo bo danes?

OK i-vent Maribor
Sportal Zagrebški odbojkarji premočni za Mariborčane

Kot prvi so tekmi osmine finala odigrali odbojkarji klubov OK Lubnik in i-Vent Maribor, konec novembra so s 3:0 napredovali Mariborčani. V torek so brez oddanega niza člani Panvite Pomgrad izločili Žužemberk.

Danes sledijo obračuni Šoštanj Topolšice in aktualnega prvaka ACH Volley Ljubljana, v goste k Črnučam prihaja Calcit Volley, Alpacem Kanal se odpravlja na gostovanje k Hočam I, medtem ko se bodo za mesto v četrtfinalu pomerili še Špan Brezovica in Krka ter SIP Šempeter in Merkur Triglav Kranj.

Zadnjo tekmo osmine finala bosta v četrtek ob 20. uri igrali ekipi Ljubljana Volley in OK Fužinar Ravne

Izidi, osmina finala:

četrtek, 27. november:
Lubnik : i-Vent Maribor    0:3 (–19, –23, –23)

torek, 16. december:
KEKOOprema Žužemberk : Panvita Pomgrad    0:3 (–17, –16, –13)

sreda, 17. december:
18.00 Šoštanj Topolšica – ACH Volley
20.00 Črnuče – Calcit Volley
20.00 Hoče I – Alpacem Kanal
20.00 Špan Brezovica – Krka
20.30 SIP Šempeter – Merkur Triglav Kranj

četrtek 18. december:
20.00 Ljubljana Volley – Fužinar Ravne

ACH Volley : Trentino
Sportal ACH Volley precej namučil sloviti Trentino
i-Vent Maribor
Sportal ACH Volley zmagal na Koroškem, Mariborčani izkoristil spodrsljaj Calcita
otp banka branik
Sportal Vodilne Mariborčanke oddale niz
 
