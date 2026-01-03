Sobota, 3. 1. 2026, 11.38
1 ura, 24 minut
1. DOL za moške, zastala tekma 1. kroga
Mariborčani in ACH Volley "poravnavajo račune" z začetka sezone
Slovenski prvak ACH Volley bo prvo tekmo v novem letu odigral na Štajerskem pri odbojkarjih i-vent Maribor. Kluba bosta ob 18. uri v ŠD Tabor odigrala zaostalo tekmo prvega kroga slovenskega prvenstva. ACH Volley bo v četrtek, 8. januarja, nato v sklopu lige prvakov gostil turški Ziraat iz Ankare.
1. DOL, moški, zaostala tekma 1. kroga
Sobota, 3. januar
Lestvica:
Preberite še: