Mariborčani in ACH Volley "poravnavajo račune" z začetka sezone

Slovenski prvak ACH Volley bo prvo tekmo v novem letu odigral na Štajerskem pri odbojkarjih i-vent Maribor. Kluba bosta ob 18. uri v ŠD Tabor odigrala zaostalo tekmo prvega kroga slovenskega prvenstva. ACH Volley bo v četrtek, 8. januarja, nato v sklopu lige prvakov gostil turški Ziraat iz Ankare.