Sportal

Sobota,
3. 1. 2026,
11.38

1 ura, 24 minut

i-Vent Maribor 1 DOL odbojka ACH Volley

1. DOL za moške, zastala tekma 1. kroga

Mariborčani in ACH Volley "poravnavajo račune" z začetka sezone

Sportal

ACH Volley | ACH Volley gostuje v Mariboru. | Foto Aleš Fevžer

ACH Volley gostuje v Mariboru.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski prvak ACH Volley bo prvo tekmo v novem letu odigral na Štajerskem pri odbojkarjih i-vent Maribor. Kluba bosta ob 18. uri v ŠD Tabor odigrala zaostalo tekmo prvega kroga slovenskega prvenstva. ACH Volley bo v četrtek, 8. januarja, nato v sklopu lige prvakov gostil turški Ziraat iz Ankare.

1. DOL, moški, zaostala tekma 1. kroga

Sobota, 3. januar

Lestvica:

i-Vent Maribor 1 DOL odbojka ACH Volley
