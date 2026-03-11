Tekma sezone za Cedevito Olimpijo

Pred Cedevito Olimpijo je tekma, ki bo odločala o prihodnosti Zmajev v EuroCupu v tekmovalni sezoni 2025/26. Ljubljanski Zmaji bodo danes ob 19.00 v Areni Stožice na obračunu osmine finala gostili nemško ekipi Chemnitz. O potniku v četrtfinale odloča le ena tekma. Zmaga nad Nemci bi tako prinesla četrtfinalni obračun z JL Bourgom v Franciji, poraz pa prinaša konec evropske sezone.

V rednem delu sezone je Cedevita Olimpija v Evropskem pokalu na 18 tekmah zbrala 12 zmag, Chemnitz jih je zabeležil devet. Medtem ko so slovenski prvaki redni del sezone končali na tretjem mestu v skupini A in bili povsem blizu neposredni uvrstitvi v četrtfinale tekmovanja, pa je bil nemški kolektiv na lestvici skupine B šesti.

Tekmo bosta zaradi poškodb zagotovo izpustila Miha Cerkvenik in Luka Brajković. Thomas Kennedy v nedeljo ni stopil na parket, potem ko si je na ogrevanju ponovno poškodoval gleženj, v ponedeljek pa je vadil po prilagojenem programu. Enako velja za DJ Stewarta, ki je na enem od zadnjih treningov pred obračunom z Dubajem prejel neugoden udarec, so sporočili iz kluba.

"Po zmagi na tekmi z Dubajem smo samozavestni in hkrati zelo osredotočeni. Tekmovanje je postavljeno na takšen način, da o napredovanju v naslednji krog v tej fazi končnice odloča ena sama tekma. V ponedeljek je bil fokus na regeneraciji in pripravi na našega tekmeca. Vabim vse navijače, da se nam pridružijo in da skupaj napolnimo Stožice," je pred sredinim obračunom povedal Aleksej Nikolić.

Neposredno v četrtfinale so že uvrščeni JL Bourg, Hapoel Jerusalem, Bešiktaš in Bahčešehir.

