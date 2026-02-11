Košarkarji Cedevite Olimpije so na tekmi 18. kroga EuroCupa poljski Slask premagali s 114:81 in tako redni del tekmovanja končali z 12 zmagami. Že ob polčasu je ljubljanska ekipa na Poljskem vodila za kar 34 točk (65:31). Imela je le šest izgubljenih žog in kar 37 asistenc, kar je nov rekord EuroCupa. S tem si je zagotovila tretje mesto v skupini A (osmina finala). Če bi turški Bahčešehir v sredo izgubil pri Neptunasu, bi Cedevita Olimpija skočila na drugo mesto in si s tem že zagotovila nastop v četrtfinalu. Zmajem se želja ni uresničila, tako da si bodo morali vstopnico za četrtfinale izboriti na dvoboju osmine finala proti nemški ekipi Niners Chemnitz. Slovenski prvak bo 10. oziroma 11. marca računal na prednost domačega igrišča.

V zadnjem krogu ekipe odločajo o končni razvrstitvi na lestvici, s tem pa tudi o parih prvega kroga končnice tekmovanja. V skupini A, v kateri nastopa Cedevita Olimpija, je edino mesto, ki je bilo pred zadnjim krogom že oddano, najvišje. To je po koncu rednega dela sezone zasedel Hapoel iz Jeruzalema. Slovenski prvaki so imeli priložnost, da bi se povzpeli na drugo mesto in s tem neposredno uvrstijo v četrtfinale.

Zmajeva družina je po zmagi na Poljskem upala na pozitiven razplet iz Klaipede, kjer bi sredina zmaga Neptunasa nad Bahčešehirjem prinesla drugo mesto v skupini, vendar je turška zasedba zmagala z 91:86 in si zaradi boljšega izkupička na medsebojnih tekmah z ljubljanskim kolektivom zagotovila drugo mesto. Zmaji so redni del sezone tako zaključili z 12 zmagami na 18 tekmah in osvojili tretje mesto, ki prinaša nov evropski izziv – izločilni dvoboj osmine finala v Stožicah. V odločilnem obračunu za preboj v četrtfinale se bodo Ljubljančani pomerili z nemško ekipo NINERS Chemnitz, prednost domačega igrišča pa bo na strani slovenskih prvakov! Dvoboj bo 10. oziroma 11. marca.

Olimpija izenačila klubski rekord

DJ Stewart Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija Trener Zvezdan Mitrović, ki pogosto menja prvo peterko, je dvoboj na Poljskem začel s postavo: Umoja Gibson, Jaka Blažič, DJ Stewart, Davis Škara in Matthew Hurt. Na parketu v Vroclavu pa ni bilo Thomasa Kennedyja, ki si je na prejšnjih dveh tekmah zvil gleženj. Ljubljančani so tekmo odprli s trojkama Škare in Blažiča. Po dveh zaporednih koših Gibsona in še treh uspešnih prostih metih so že v šesti minuti vodili z dvomestnim številom točk (21:10). Razigrana Cedevita Olimpija je dala v prvi četrtini kar 30 točk in vodila za 10.

David Škara Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija Po peti trojki Cedevite Olimpije iz devetih poskusov - zadnji dve je zadel Rok Radović - je v tretji minuti druge četrtine prednost zrasla na 16 točk (38:22). In prednost je v naslednjih minutah še naraščala. Na kar 34 točk! Domača ekipa je pozabila na obrambo in obenem izgubila 12 žog. Za izid polčasa 65:31 je dal Stewart 16 točk, Blažič in Gibson po 11, Radović in Škara po devet. Za dve so Ljubljančani metali 61-odstotno, za tri pa 50-odstotno (devet trojk).

Sicer se je Slask v tretji četrtini za kratek čas približal na 24 točk, a je bila po 30 minutah razlika znova več kot 30 točk (88:57). Trener Mitrović je tekmo mirno spremljal, večino časa je sedel na klopi in užival v igri svojih varovancev. Luka Brajković je bil tisti, ki je pet minut do konca zadel koš za stotico. Minuto do konca je zadel še Žiga Daneu, ki to sezono ne igra veliko. Za tri točke za plus 36 (112:76). Končni izid je bil 114:81. Gibson je dal 20 točk, Radović 17, Stewart 16, Blažič in Škara po 11, Miha Cerkvenik 10, Hurt devet, Brajković osem, Aleksej Nikolić šest. Za dve so Ljubljančani metali 62-odstotno, za tri 46-odstotno (13 trojk), imeli pa so kar 37 asistenc (rekord EuroCupa) in le šest izgubljenih žog (nasprotnik 17). Olimpija je s 114 doseženimi točkami izenačila klubski rekord.

Košarkarji Cedevite Olimpije so tako redni del evropskega pokala končali na tretjem mestu v skupini A in se bodo v osmini finala pomerili s šesto ekipo iz druge skupine, nemškim Chemnitzom. Tekma za vstop med osem najboljših bo 10. ali 11. marca v Ljubljani.

Cedevita Olimpija je zbrala 12 zmag in 6 porazov, kar je toliko kot turški Bahčesehir, ki pa ima boljšo medsebojno razmerje, zato je tako kot Hapoel Jeruzalem (13-5) neposredno napredoval v četrtfinale. V skupini B imata boljši izplen kot Cedevita Olimpija Bešiktaš (13-5) in Bourg-en-Bresse (13-5), Budućnost in Turk Telekom sta bila prav tako dvotretjinsko uspešna, Chemnitz pa je končnico ujel z 9-9.

