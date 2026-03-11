Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, direktorica Doma Franca Salamona Trbovlje Danica Hren in podžupanja Trbovelj Vesna Jesih so danes v Trbovljah podpisali pismo o nameri za gradnjo novega oddelka doma starejših. Kot je ob podpisu ocenil minister, je vrednost naložbe, ki bo omogočila višji standard bivanja, okoli 13 milijonov evrov.

Idejna zasnova projekta je bila pripravljena že pred leti, vendar do zdaj ni bila uresničena. S podpisom pisma o nameri so se država, občina in dom starejših zdaj zavezali k nadaljevanju projekta. Občina bo zagotovila zemljišče, država sredstva, dom pa strokovno podporo, je pojasnil Maljevac.

Po njegovih besedah bo nova naložba poleg dodatnih zmogljivosti prinesla tudi izboljšanje bivalnih pogojev, saj želijo postopoma ukiniti večposteljne sobe in stanovalcem omogočiti višji standard bivanja. Del sredstev za razvoj projekta in pripravo dokumentacije je že predviden v proračunu za leto 2027. Natančna vrednost investicije sicer še ni znana, saj je projekt še v fazi razvoja.

Začetek gradnje je odvisen predvsem od sprejetja potrebnih prostorskih aktov. Minister upa, da bodo postopki potekali hitro, saj v trboveljskem domu za starejše trenutno nimajo posebnega oddelka za osebe z demenco, potreba po takšni enoti pa je vse večja. Projekt bo potekal več let.

Tudi za starejše z demenco

Hren je pojasnila, da si v domu že vrsto let prizadevajo za gradnjo novega objekta s približno 100 posteljami. Približno tretjina zmogljivosti bi bila namenjena stanovalcem z demenco, saj v Trbovljah takšnega oddelka trenutno nimajo. Edini deluje v enoti doma v Preboldu, kjer je na voljo 24 mest.

Novo stavbo bi po načrtih zgradili v neposredni bližini sedanjega doma. Poleg oddelka za osebe z demenco bi omogočila tudi izboljšanje bivalnih pogojev za preostale stanovalce, saj imajo v trboveljskem domu še vedno večposteljne sobe in sobe brez lastnih sanitarij.

Jesih je poudarila, da je projekt za občino zelo pomemben, saj se prebivalstvo hitro stara. V zadnjih dveh desetletjih se je delež občanov, starejših od 65 let, povečal na skoraj četrtino vseh prebivalcev.