Stolpnice, ki bodo spremenile Ljubljano: kje bodo stale in kateri projekti so že potrjeni?

V Ljubljani se obeta gradnja več stolpnic, ki bodo v prihodnjih letih spremenile podobo mesta. Gradnja Emonike napreduje, za Severnico zaključujejo finančno konstrukcijo, medtem ko so Nordika, C-Tower in načrti na območju Linhartovega kvarta še v urbanističnih postopkih. Kaj je že potrjeno in kje so načrti še odvisni od dovoljenj?

Silhueta slovenske prestolnice se bo v prihodnjih letih v višino precej spremenila. Ob glavni železniški postaji, ob Celovški in Masarykovi cesti ter na območju Gospodarskega razstavišča so načrtovani projekti, ki bodo v mesto prinesli nova stanovanja, pisarne, trgovske površine, hotelske in druge programe.

A čeprav se v javnosti o njih pogosto govori kot o novih ljubljanskih nepremičninskih pridobitvah, med posameznimi projekti obstajajo pomembne razlike. Nekateri že imajo pravnomočna gradbena dovoljenja, drugi so v postopkih pridobivanja dovoljenj, tretji pa so še v fazi sprejemanja občinskih prostorskih aktov.

Emonika: največji projekt ob železniški postaji že raste

Najbolj znan med ljubljanskimi velikimi projekti je Emonika, dolgo pričakovani večnamenski kompleks ob glavni železniški in avtobusni postaji. Del Emonike bodo tudi stometrska poslovna stolpnica na vogalu Trga OF in Dunajske ceste ter nakupovalno središče s hotelom, ki bodo po dokončanju videti takole: Južni del večnamenskega kompleksa Emonika Foto: Mendota Invest Projekt bo združil več programov: stanovanja, pisarne, nakupovalno središče in dva hotela. Predvidenih je 187 stanovanj, 35.500 kvadratnih metrov pisarniških površin, 22.300 kvadratnih metrov trgovsko-prostočasnih površin, hotela s skupaj 380 sobami in približno 1.500 parkirnih mest.

Emonika je med projekti, ki je najbližje dokončanju. Gradnja 350 milijonov evrov vrednega projekta se je začela leta 2024, po napovedih investitorja, družbe Mendota Invest iz skupine OTP, pa naj bi kompleks zaživel v prihodnjem letu.

Za Ljubljano je Emonika pomembna tudi zato, ker ne gre zgolj za nepremičninski projekt, temveč za preureditev enega najbolj obremenjenih in urbanistično pomembnih območij v državi.

Severnica: nova poslovna stolpnica ob Celovški

Med konkretnejšimi projekti je tudi Severnica, načrtovana poslovna stolpnica na območju ob Celovški cesti oziroma v bližini nakupovalnega središča Aleja. Segala bo sto metrov v višino, s čimer bo postala najvišja stavba v državi. Arhitekturno zasnovo je pripravil londonski biro Zaha Hadid Architects v sodelovanju s slovenskim birojem S Atelje.

Po načrtih bo imel nadzemni del objekta 21 nadstropij, v katerih bo prostora za približno 740 zaposlenih. Predvidenih je dobrih 26 tisoč kvadratnih metrov skupne bruto tlorisne površine in nekaj več kot 16 tisoč kvadratnih metrov uporabne površine.

Severnica Foto: Stane Petavs/LinkedIn

Severnica ima izdano in pravnomočno integralno gradbeno dovoljenje. To pomeni, da je projekt precej bližje uresničitvi od nekaterih drugih načrtovanih stolpnic v mestu. Projekt razvija družba Stolp Severnica, ki jo vodi Jan Pinterič, eden izmed družbenikov investicijske skupine z domačim kapitalom. Datum začetka in konca gradnje še ni znan, saj je vezan na zaključek finančne konstrukcije in operativnih priprav.

Nordika: skoraj 300 stanovanj ob Masarykovi, a dovoljenja še ni

Na območju nekdanje tovarne Veletekstil ob Masarykovi cesti je načrtovana stanovanjska stolpnica Nordika. Po predstavitvah projekta bo visoka 82 metrov, imela 23 nadstropij in okoli 290 stanovanj. Za njeno podobo stoji skandinavski arhitekturni studio Snøhetta.

Nordika Foto: Corwin Projekt je zanimiv predvsem zato, ker bi v središče mesta prinesel večje število novih stanovanj. Vendar Nordika za zdaj še ni v isti fazi kot Emonika ali Severnica. Po javno dostopnem gradivu je projekt v postopku pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja.

Slovaški investitor Corwin začetek gradnje napoveduje letos, dokončana pa naj bi bila po približno dveh letih gradnje. A te roke je treba razumeti kot napovedi, ne kot dokončno potrjen časovni načrt.

C-Tower ob Celovški: do 80 stanovanj, a OPPN še ni sprejet

Med načrtovanimi projekti je tudi stanovanjsko-poslovni objekt na križišču Celovške ceste in Gospodinjske ulice, znan tudi kot C-Tower. Za projektom stolpnice stojijo bolgarski investitorji, združeni v investicijski skupini Smart Property Fund, ki prek podjetja C Tower nastopa kot investitor projekta.

C-Tower Foto: Šabec Kalan Šabec Arhitekti Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) še ni sprejet, bodo pa o dopolnjenem osnutku OPPN ljubljanski mestni svetniki razpravljali 1. junija. Začetek gradnje tako še ni znan.

Načrti slovenskega arhitekturnega biroja Šabec Kalan Šabec predvidevajo stolpnico s 16 nadstropji, ki bo segala 60 metrov visoko, ob njej pa nižji del objekta. Skupaj je predvidenih 80 stanovanj, ob tem pa tudi poslovni oziroma javni program v pritličju. Pod objektom so načrtovane tri kletne etaže.

Linhartov kvart: veliki načrti na območju Baragovega semenišča in Gospodarskega razstavišča

Posebno poglavje predstavljajo načrti za območje Baragovega semenišča, Gospodarskega razstavišča in širše okolice Dunajske, Linhartove in Vilharjeve ceste. Ne gre za en sam objekt, temveč za širšo urbanistično preobrazbo območja. Dopolnjeni osnutek OPPN predvideva več novih stavb. Med drugim tudi dveh stanovanjskih stolpnic, ki ju na vogalu Dunajske in Linhartove ceste snuje turški Dekonom, in 60-metrske stolpnice na križišču Dunajske in Vilharjeve ceste.

Linhartov kvart Foto: Mestna občina Ljubljana Čeprav bo večina površin poslovnih, je na tem območju predvidenih vsaj 274 stanovanj, od tega naj bi jih 152 načrtovala slovaška družba Corwin. Po prvih optimističnih napovedih je bil začetek gradnje predviden že za letos, a OPPN še vedno ni sprejet. MOL je dopolnjeni osnutek javno razgrnila letos spomladi, zato projekt še ni v fazi, ko bi bilo mogoče govoriti o skorajšnjem začetku gradnje.

Regentov kvart: stanovanja bi morala biti že vseljiva, a se gradnja sploh še ni začela

Blizu Regentove ceste v Dravljah si podjetje Brusnica že več let prizadeva za gradnjo treh stolpnic z 12, 15 in 18 nadstropji, v katerih bi bilo skupaj 356 stanovanj. Čeprav bi morala biti po prvih napovedih vseljiva že letos, se gradnja zaradi sproženih upravnih sporov bližnjih stanovalcev sploh še ni začela. Kdaj se bo, ni znano.

Regentov kvart Foto: Brusnica d.o.o.

Če projekte razvrstimo po stopnji zrelosti, sta v ospredju Emonika in Severnica. Emonika se že gradi, Severnica pa ima pravnomočno gradbeno dovoljenje. Nordika je korak za njima, saj je v postopku pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja.

Precej bolj v začetnih fazah so projekt C-Tower ob Celovški cesti ter širši načrti na območju Linhartovega kvarta. Tam so ključni prostorski dokumenti še v fazi sprejemanja, šele nato lahko sledita pridobivanje gradbenih dovoljenj in gradnja.