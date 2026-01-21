Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Sreda,
21. 1. 2026,
12.30

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
cene stroški Ministrstvo za solidarno prihodnost starejši dolgotrajna oskrba

Sreda, 21. 1. 2026, 12.30

34 minut

Vključenih skoraj 99 odstotkov stanovalcev domov za starejše

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
dom starejših | Vključevanje je potekalo v več fazah. Stanovalci so najprej podali soglasje za vključitev v novi sistem, izvajalci pa so na tej podlagi pripravili osebne načrte dolgotrajne oskrbe, ki so jih stanovalci oziroma njihovi zakoniti zastopniki podpisali. | Foto Guliverimage

Vključevanje je potekalo v več fazah. Stanovalci so najprej podali soglasje za vključitev v novi sistem, izvajalci pa so na tej podlagi pripravili osebne načrte dolgotrajne oskrbe, ki so jih stanovalci oziroma njihovi zakoniti zastopniki podpisali.

Foto: Guliverimage

V sistem dolgotrajne oskrbe je po navedbah ministrstva za solidarno prihodnost vključenih približno 20 tisoč ljudi oziroma skoraj 99 odstotkov vseh stanovalcev domov za starejše. To za večino pomeni več sto evrov nižje položnice, saj stroške oskrbe po novem krije zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, so spomnili na ministrstvu.

V sistem dolgotrajne oskrbe v instituciji se je decembra vključilo 20.042 stanovalcev. Vsi so v predpisanem roku izvedli postopke za vključevanje v novi sistem. "S tem je bil narejen eden ključnih korakov pri vzpostavitvi novega javnega sistema dolgotrajne oskrbe, ki krepi javno infrastrukturo, znižuje mesečne stroške bivanja in prinaša občutne finančne prihranke tako stanovalcem kot njihovim svojcem," so zapisali na ministrstvu.

"Iskrena zahvala gre vsem zaposlenim v domovih za starejše, ki so ves december pogosto v zelo zahtevnih razmerah opravili izjemno pomembno in odgovorno delo. Brez njihove predanosti, strokovnosti in zavzetosti ta prehod ne bi bil mogoč," so povzeli besede ministra Simona Maljevca.

Luka Omladič
Novice Ministrstvo: Trditve o vračanju sredstev dolgotrajne oskrbe popolnoma neresnične

Več korakov postopka

Vključevanje je potekalo v več fazah. Stanovalci so najprej podali soglasje za vključitev v novi sistem, izvajalci pa so na tej podlagi pripravili osebne načrte dolgotrajne oskrbe, ki so jih stanovalci oziroma njihovi zakoniti zastopniki podpisali.

Po zadnjih podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so do 16. januarja sprejeli 20.042 prevedbenih osebnih načrtov, od tega 19.899 za uporabnike celodnevne dolgotrajne oskrbe v instituciji in 143 za uporabnike dnevne dolgotrajne oskrbe. Manjši del osebnih načrtov še strokovno pregledujejo oziroma usklajujejo.

Do 16. januarja so stanovalci v domovih že prejeli nove položnice. Te po novem ne vključujejo več stroškov oskrbe, ampak le strošek prehrane in nastanitve, so spomnili na ministrstvu.

Določena je cenovna kapica 

Za standardno prehrano in nastanitev, ki pomeni dvoposteljno sobo s souporabo kopalnice, je določena cenovna kapica, ki ne sme presegati višine zagotovljene pokojnine. Ta trenutno znaša 781,94 evra, kar je po mnenju ministrstva pomembna varovalka, da je bivanje v domu finančno dostopno tudi za ljudi z najnižjimi prihodki.

Kot so poudarili, v številnih primerih to pomeni tudi več sto evrov nižje mesečne položnice, pri nekaterih stanovalcih celo 800 evrov ali več v primerjavi z zneskom pred 1. decembrom, ko se je začela izvajati pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji.

Ministrstvo bo tudi v prihodnje spremljalo izvajanje dolgotrajne oskrbe v instituciji in zagotavljalo, da bo sistem deloval pregledno, solidarno in v korist uporabnikov, so napovedali v današnjem sporočilu za javnost.

Simona Maljevac v Hrastniku
Novice Minister Maljevac sodeloval pri izdaji položnic Številke povedo vse
Upokojenci
Novice Zaradi prevedbe stanovalcev v domovih v novi sistem dodatek za pomoč in postrežbo začasno ustavljen
E-oskrba
Novice Telekom Slovenije: E-oskrba je za vse upravičence brezplačna
cene stroški Ministrstvo za solidarno prihodnost starejši dolgotrajna oskrba
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.