Vključenih skoraj 99 odstotkov stanovalcev domov za starejše

V sistem dolgotrajne oskrbe je po navedbah ministrstva za solidarno prihodnost vključenih približno 20 tisoč ljudi oziroma skoraj 99 odstotkov vseh stanovalcev domov za starejše. To za večino pomeni več sto evrov nižje položnice, saj stroške oskrbe po novem krije zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, so spomnili na ministrstvu.

V sistem dolgotrajne oskrbe v instituciji se je decembra vključilo 20.042 stanovalcev. Vsi so v predpisanem roku izvedli postopke za vključevanje v novi sistem. "S tem je bil narejen eden ključnih korakov pri vzpostavitvi novega javnega sistema dolgotrajne oskrbe, ki krepi javno infrastrukturo, znižuje mesečne stroške bivanja in prinaša občutne finančne prihranke tako stanovalcem kot njihovim svojcem," so zapisali na ministrstvu.

"Iskrena zahvala gre vsem zaposlenim v domovih za starejše, ki so ves december pogosto v zelo zahtevnih razmerah opravili izjemno pomembno in odgovorno delo. Brez njihove predanosti, strokovnosti in zavzetosti ta prehod ne bi bil mogoč," so povzeli besede ministra Simona Maljevca.

Več korakov postopka

Vključevanje je potekalo v več fazah. Stanovalci so najprej podali soglasje za vključitev v novi sistem, izvajalci pa so na tej podlagi pripravili osebne načrte dolgotrajne oskrbe, ki so jih stanovalci oziroma njihovi zakoniti zastopniki podpisali.

Po zadnjih podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so do 16. januarja sprejeli 20.042 prevedbenih osebnih načrtov, od tega 19.899 za uporabnike celodnevne dolgotrajne oskrbe v instituciji in 143 za uporabnike dnevne dolgotrajne oskrbe. Manjši del osebnih načrtov še strokovno pregledujejo oziroma usklajujejo.

Do 16. januarja so stanovalci v domovih že prejeli nove položnice. Te po novem ne vključujejo več stroškov oskrbe, ampak le strošek prehrane in nastanitve, so spomnili na ministrstvu.

Določena je cenovna kapica

Za standardno prehrano in nastanitev, ki pomeni dvoposteljno sobo s souporabo kopalnice, je določena cenovna kapica, ki ne sme presegati višine zagotovljene pokojnine. Ta trenutno znaša 781,94 evra, kar je po mnenju ministrstva pomembna varovalka, da je bivanje v domu finančno dostopno tudi za ljudi z najnižjimi prihodki.

Kot so poudarili, v številnih primerih to pomeni tudi več sto evrov nižje mesečne položnice, pri nekaterih stanovalcih celo 800 evrov ali več v primerjavi z zneskom pred 1. decembrom, ko se je začela izvajati pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji.

Ministrstvo bo tudi v prihodnje spremljalo izvajanje dolgotrajne oskrbe v instituciji in zagotavljalo, da bo sistem deloval pregledno, solidarno in v korist uporabnikov, so napovedali v današnjem sporočilu za javnost.