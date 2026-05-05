Predstavniki albanske vlade in nacionalnega operaterja plinskega sistema Albgaz so z ameriškimi in grškimi dobavitelji utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) podpisali sporazum za gradnjo terminala za LNG v pristanišču Vlora v Albaniji, poroča hrvaški Jutranji list. Letno bo iz ZDA prejel približno milijardo kubičnih metrov utekočinjenega zemeljskega plina (LNG).

Plinski terminal v Vlori naj bi bil v skladu z omenjenim sporazumom zgrajen do leta 2030, skupna vrednost pogodbenih dobav LNG iz ZDA v Albanijo za obdobje 20 let pa znaša 5,13 milijarde evrov.

"Cilj tega projekta je ustvariti vstopno in distribucijsko točko za LNG. Razvoj energetskega vozlišča Vlora predstavlja pomemben korak k izgradnji plinske infrastrukture v Albaniji in povečanju vloge države na regionalnem energetskem trgu," je sporočilo podjetje Albgaz, čigar načrti s terminalom se neposredno nanašajo na hrvaško plinsko infrastrukturo.

"Vlora bo postala ključno energetsko središče za jugovzhodno Evropo," je dejal albanski premier Edi Rama. Foto: Gulliverimage Poleg terminala v Vlori, ki konkurira terminalu na Krku, namreč Albgaz načrtuje gradnjo plinovoda od pristanišča do plinovoda TAP (Transjadranski plinovod), katerega del naj bi v prihodnosti postal Jadransko-jonski plinovod z odseki iz Grčije, skozi Albanijo, Črno goro, do Hrvaške.

Rama: To bo ključno energetsko središče za jugovzhodno Evropo

Albanski premier Edi Rama Foto: Reuters Donosen sporazum, ki ga je Albanija sklenila z ZDA, kaže na sklep, da Tirana končno začenja graditi plinovodno infrastrukturo in da ima velike ambicije. "Vlora bo postala ključno energetsko središče za jugovzhodno Evropo," je dejal albanski premier Edi Rama.

Podpisnik sporazuma z Albgazom in albansko vlado je Aktor LNG USA, ameriška podružnica grškega energetskega velikana Aktor.

"Naredili smo zelo pomemben korak k uresničitvi Vertikalnega koridorja, strateške pobude, ki jo je zasnovala ameriška vlada in katere cilj je Evropi zagotoviti energetsko varnost z uporabo ameriškega utekočinjenega zemeljskega plina (LNG). Naši sporazumi, ki so prejeli močno podporo Nacionalnega sveta za energetsko prevlado (NEDC) Bele hiše in ameriškega zunanjega ministrstva, lahko sprostijo ogromen potencial Vertikalnega koridorja v korist Evrope," je dejal Alexandros Exarchou, izvršni direktor skupine Aktor, ki je lani ustvarila 1,4 milijarde evrov prihodkov in je s sedem tisoč zaposlenimi eden največjih delodajalcev v Grčiji.

Ameriška veleposlanica v Albaniji podpisala sporazum

Da ameriško zunanje ministrstvo trdno stoji za načrtovanim terminalom v Vlori in vlogo Aktorja pri dobavi LNG, je še dodatno utrdila prisotnost ameriške veleposlanice v Grčiji Kimberly Guilfoyle, sicer nekdanje zaročenke Donalda Trumpa mlajšega, ki je v Tirani podpisala omenjeni sporazum. Tudi sama je v objavi na družbenem omrežju X razkrila, da bo ameriško podjetje Venture Global sodelovalo pri dobavi LNG v Albanijo. "Ta petmilijardna pogodba krepi energetsko varnost v celotni regiji in nacionalno varnost," je v objavi zapisala Kimberly Guilfoyle.

Ameriška veleposlanica v Grčiji je Kimberly Guilfoyle, nekdanja zaročenka Donalda Trumpa mlajšega. Foto: Gulliverimage

I was honored to travel to Tirana to advance @POTUS’ energy agenda and join PM @ediramaal to participate in a signing ceremony of a historic deal between Albania, Venture Global and Aktor LNG USA on a 20-year U.S. LNG agreement. This $6B commitment strengthens energy security—and… — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) April 28, 2026

Po interpretaciji albansko-ameriškega plinskega sporazuma, ki jo je mogoče zaslediti v medijih, bi Aktor in Venture začela dobavo LNG v Albanijo pred izgradnjo terminala v Vlori.

Po teh virih bi plin iz ZDA prihajal v enega od dveh grških terminalov za LNG v pristanišču Revithoussa, od tam pa bi ga po plinovodu TAP dobavljali v Albanijo. Plinovod TAP je bil zgrajen za dobavo plina iz Azerbajdžana v Turčijo, Grčijo in druge dele jugovzhodne Evrope.