STA

Torek,
16. 12. 2025,
21.15

1 ura, 33 minut

i-Vent Maribor

Srednjeevropska liga

Zagrebški odbojkarji premočni za Mariborčane

STA

OK i-vent Maribor | Foto CEV

Foto: CEV

Odbojkarji i-Venta Maribora so doživeli peti poraz v srednjeevropski ligi. Na domačem turnirju so proti zagrebški Mladosti izgubili z 0:3 (-19, -19, - 18).

Izbranci Sebastijana Škorca v dvorani Tabor niso bili kos tekmecem iz hrvaške prestolnice, ki so bili v prelomnih trenutkih vseh treh nizov bolj zbrani ter osvajali najpomembnejše točke na dvoboju. Pri gostiteljih sta bila najučinkovitejša Carlos Santana s 13 in Bryan Martinez z 12 točkami.

Mariborsko ekipo nova preizkušnja čaka že dan pozneje, ob 20. uri se bo pomerila z Murso iz Osijeka.

V vodstvu je Zadruga Dob z osmimi točkami. Mladost Zagreb in Budućnost sta zbrali po sedem, Budva in Mav Elore-Foxconn po pet, Murska Osijek tri, i-Vent Maribor pa točko.

