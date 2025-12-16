Zagrebški odbojkarji premočni za Mariborčane

Odbojkarji i-Venta Maribora so doživeli peti poraz v srednjeevropski ligi. Na domačem turnirju so proti zagrebški Mladosti izgubili z 0:3 (-19, -19, - 18).

Izbranci Sebastijana Škorca v dvorani Tabor niso bili kos tekmecem iz hrvaške prestolnice, ki so bili v prelomnih trenutkih vseh treh nizov bolj zbrani ter osvajali najpomembnejše točke na dvoboju. Pri gostiteljih sta bila najučinkovitejša Carlos Santana s 13 in Bryan Martinez z 12 točkami.

Mariborsko ekipo nova preizkušnja čaka že dan pozneje, ob 20. uri se bo pomerila z Murso iz Osijeka.

V vodstvu je Zadruga Dob z osmimi točkami. Mladost Zagreb in Budućnost sta zbrali po sedem, Budva in Mav Elore-Foxconn po pet, Murska Osijek tri, i-Vent Maribor pa točko.