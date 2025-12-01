Duplantis in McLaughlin-Levrone po izjemni sezoni atleta leta 2025

Švedski zvezdnik skoka s palico Mondo Duplantis in ameriška sprinterska senzacija Sydney McLaughlin-Levrone sta v nedeljo na podelitvi nagrad Svetovne atletike za leto 2025 v Monaku prejela naziva za svetovna atleta leta. Oba svetovna prvaka sta leta 2018 prejela nagradi za vzhajajoči zvezi, nato pa postala najboljša atleta na svetu.

Šestindvajsetletni Mondo Duplantis je letos ostal neporažen na 16 tekmovanjih in je štirikrat izboljšal tudi svetovni rekord v skoku s palico, ki ga je na svetovnem prvenstvu v Tokiu dvignil na 6,3 metra. Je prvi moški skakalec s palico v sodobni zgodovini, ki je dve leti zaporedoma ostal neporažen.

"To je velika čast," je na podelitvi dejal Duplantis. "Upam, da se bom še naprej izboljševal iz tekme v tekmo. Rad bi še naprej jezil vse, ki bodo morali glasovati zame." "Upam, da bom lahko navdihnil naslednjo generacijo, da se preizkusi v atletiki in celo v skoku s palico," je še dodal.

Sezona brez poraza

Tudi Sydney McLaughlin-Levrone je imela sezono brez poraza v teku na 400 m in 400 m ovire, s čimer je svoj niz zmag v slednjem podaljšala na 24 tekem.

Šestindvajsetletnica je v Tokiu osvojila svetovni naslov v teku na 400 m s severnoameriškim rekordom 47,78 sekunde in s tem izboljšala 42 let star rekord prvenstva z drugim najhitrejšim časom doslej. Za 40 let starim svetovnim rekordom Marite Koch je zaostala vsega 18 stotink sekunde. V Tokiu je dodala zlato v štafeti 4 x 400 m.

Sydney McLaughlin-Levrone Foto: Reuters "Atletika je po mojem mnenju najboljši šport na svetu," je dejala McLaughlin-Levrone. "Želim še naprej dokazovati svetu, da smo eni najboljših športnikov. Zame je bilo leto 2025 leto, ko sem stopila iz cone udobja in premikala meje mentalnih in fizičnih zmožnosti. Želim še naprej premikati meje tudi v letu 2026," je dodala Američanka.

"Nagrade Svetovne atletike so praznovanje najboljših v našem športu. Nocoj bomo počastili naše največje športnike ter vzhajajoče zvezde v atletiki," je pred podelitvijo nagrad dejal predsednik krovne zveze Sebastian Coe.

"Če obstaja moto za letošnje nagrade, je to 'za športnike, od športnikov', prejemniki pa bodo nocoj nagrade prejeli iz rok nekaterih naših najbolj znanih dobitnikov nagrad v preteklih letih," je dodal Coe.

Med ostalimi nagrajenci so bili še svetovni prvak na 800 m Kenijec Emmanuel Wanyonyi, svetovna prvakinja v skoku v višino Avstralka Nicola Olyslagers ter tekmovalka v hitri hoji Španka Maria Perez in tekač na razdalje Kenijec Sebastian Sawe.