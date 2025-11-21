Za posledicami hude prometne nesreče, ki se je zgodila avgusta na Hrvaškem, je v 75. letu starosti umrla nekdanja mariborska atletinja Breda Lorenci, so zapisali pri Atletski zvezi Slovenije.

Breda Lorenci, ki je prvi del svoje atletske kariere, ki je trajala od leta 1965 do 1981, tekmovala s priimkom Babošek (kasneje se je poročila s svojim trenerjem Milanom Lorencijem), je v svoji karieri nanizala številne uspehe. Bila je udeleženka olimpijskih iger v Münchnu leta 1972, kjer je nastopila v skoku v višino. S skokom 173 centimetrov je osvojila 24. mesto v kvalifikacijah in se ni uvrstila v finale.

Dvakrat je bila udeleženka evropskega prvenstva na prostem. Leta 1971 je v Helsinkih v skoku v višino osvojila 16. mesto, leta 1978 pa je bila v Pragi 18. v peteroboju. Leta 1969 je bila osma v skoku v višino na evropskem dvoranskem prvenstvu.

Na sredozemskih igrah je osvojila tri odličja. Leta 1971 je bila tretja v skoku v višino in v štafeti štirikrat sto metrov, leta 1979 v Splitu pa v peteroboju. Leta 1978 je v grškem Solunu postala balkanska prvakinja v peteroboju.

Večkratna prvakinja Jugoslavije, prejemnica Bloudkove plakete, športnica Slovenije ...

Kar sedemkrat je bila prvakinja Jugoslavije, v peteroboju je postavila štiri jugoslovanske rekorde, v karieri pa je zbrala kar 45 članskih reprezentančnih nastopov.

Leta 1977 je za tekmovalne dosežke prejela Bloudkovo plaketo, leta 1979 pa je bila razglašena za najboljšo športnico Slovenije, so še dodali pri AZS.