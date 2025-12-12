Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
12. 12. 2025,
9.17

38 minut

Jordan in Nascar na sodišču dosegla poravnavo

STA

Michael Jordan

Michael Jordan in Nascar sta dosegla poravnavo.

Foto: Guliverimage

Legenda severnoameriške košarkarske lige NBA Michael Jordan je v četrtek dosegel poravnavo v svojem protimonopolnem sporu z avtomobilističnim tekmovanjem Nascar, s čimer se je končala zvezna tožba, ki je grozila, da bo pretresla ta šport, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Jordanova ekipa 23XI Racing in ekipa Front Row Motorsports sta tožili Nascar, potem ko sta zavrnili podpis novih pravil, ki ekipam določajo udeležbo na dirkah in delež nagradnega sklada.

Pri Front Row in 23XI so trdili, da nova pravila ekipam ne dajejo dovolj pravic in finančnih sredstev. V tožbi so vodstvo Nascarja in generalnega direktorja tekmovanja Jima Franca obtožili netransparentnega delovanja, oviranja konkurence ter nadzora nad športom na način, ki naj bi neupravičeno koristil Nascarju na račun lastnikov ekip, dirkačev, sponzorjev, partnerjev in navijačev.

V četrtek so sprte strani sporočile, da so dosegle poravnavo. Nascar bo nova pravila dopolnil, finančnih podrobnosti dogovora pa niso razkrili. "Od samega začetka je šlo za napredek. Za to, da se naš šport razvija na način, ki je tudi v korist ekipam, dirkačem, partnerjem, zaposlenim in navijačem," je poravnavo pokomentiral Jordan.

Front Row in 23XI sta bili edini izmed petnajstih ekip, ki nista podpisali novih dokumentov.

