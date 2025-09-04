Mark Cuban razkril, koga bi izbral

V večni debati o najboljšem košarkarju vseh časov, v katerih se pojavljata LeBron James ali Michael Jordan, se je zdaj oglasil tudi solastnik Dallas Mavericks Mark Cuban. Njegova izjava ponuja nov pogled na ikonična igralca, ki sta zaznamovala različni obdobji lige NBA.

Debata o tem, kdo je največji vseh časov (GOAT), se skoraj vedno vrti okoli dveh imen, čeprav je veliko košarkarjev, ki so v ligi NBA in svetovni košarki pustili pečat. Največkrat se omenja legendarnega igralca Chicago Bulls Michaela Jordana in zvezdnika Los Angeles Lakers LeBrona Jamesa.

Nihče sicer ni na vrhu lestvice po številu osvojenih naslovov, na kateri kraljuje legendarni Bill Russell, ki je z Boston Celtics kar 11-krat stopil na vrh lige NBA. Vendar so bile v vsakem desetletju drugačne razmere za igranje košarke, zato je vrednotenje, kdo je najboljši, oteženo.

Zvezdi, a svetita drugače

Jordan velja za košarkarja, ki je imel največji vpliv na svetovno košarko. Prav tako se lahko pohvali, da ni nikoli izgubil finala lige NBA in bil šestkrat tudi MVP finala. S svojim načinom igre je še zdaj številnim vzornik. Da ne govorimo, kakšne razsežnosti ima njegova znamka Air Jordan, ki je pod okrilje vzela tudi našega Luko Dončića.

Velikana svetovne košarke – LeBron James in Michael Jordan Foto: Guliverimage

Na drugi strani pa LeBron blesti po neverjetni vzdržljivosti. Pred vrati je že njegova rekordna 23. sezona v ligi NBA, v kateri bo imel priložnost preseči še več rekordov in doseči nove mejnike. Sam je pri štirih naslovih prvaka lige NBA, v najverjetneje zadnji sezoni pa bi rad dosegel še peti šampionski prstan.

Mark Cuban razložil, koga bi izbral za določeno situacijo

Mark Cuban, ki je imel priložnost spremljati oba igralca na vrhuncu kariere, opozarja na njune razlike – tako v osebnosti kot slogu igre. V pogovoru za The Arena je povedal: "Sta popolnoma različna igralca. Ne moreš ju zares primerjati. Če imaš dobro ekipo in potrebuješ ubijalca, izbereš MJ. Če imaš ekipo, ki je dobra in jo želiš dvigniti na višjo raven ter doseči finale, izbereš LeBrona ... MJ ne bo dvignil slabe ekipe, LeBron pa jo lahko. Koga bi izbral za zadnji met? MJ. Kdo bo izboljšal ekipo? LeBron."

Luka Dončić je vesel, da je v ekipi LeBron James, ki je zakladnica izkušenj, hkrati pa ekipni košarkar. Foto: Guliverimage

Cuban tako vidi Jamesa kot bolj prilagodljivega igralca, ki lahko uspešno deluje v kateremkoli sistemu in povzdigne ekipo. Jordan pa je bil brezkompromisni napadalec, ki si je vedno želel zadnji met.

LeBronova želja je povezana z uspehom ekipe in tudi v naslednji sezoni želi biti konkurenčen za najvišji domet. Ob prihodu Luke Dončića v vrste LA Lakers se je izkazal za velikega mentorja in ekipnega igralca. Večkrat je izpostavil, da se bo podredil igri slovenskega košarkarja in skušal biti v veliko pomoč ekipi.

Prav njegove izkušnje pa so tiste, ki lahko pomagajo Jezernikom, da bi v bližnji prihodnosti spet lahko stopili na vrh lige NBA – in tudi Luka verjame, da njegov idol lahko še veliko pripomore k uspehu moštva iz Kalifornije.