Mučenje se je končalo: sledila je nagrada za Dončića in Slovenijo

Slovenska košarkarska reprezentanca si je z zmago proti Islandiji na EuroBasketu priigrala napredovanje v osmino finala. Luka Dončić, ki je tekmo končal pri 26 točkah, in soigralci so imeli obilico težav z žilavimi Islandci, ki navkljub požrtvovalni igri ostajajo še brez zgodovinske zmage na EuroBasketu. V torek je za veliko presenečenje v skupini C pripravila Bosna in Hercegovina, ki je na kolena spravila favorizirano Grčijo. Zvečer sledita poslastici Španija – Italija in Poljska – Francija.

Slovenija : Islandija 87:79 (21:20, 36:35, 60:46) Strelci za Slovenijo: Dončić 26 (met za 3 2/10, za 2 6/12, prosti meti 8/11), 7 sk., 4 as., Nikolić 17, 5 as, Radović 9, Omić 8, 13 sk. Strelci za Islandijo: Hermannsson 22, Hlinason, Gudmundsson in Palsson 11

Selektor Aleksander Sekulić je v obračun z Islandijo vstopil s peterko Luka Dončić, Aleksej Nikolić, Gregor Hrovat, Edo Murić in Martin Krampelj.

Že v prvi akciji, ki je z alley-oop potezo dobila prizvok NBA-ja, je Dončić lepo zaposlil Kramplja, ta pa je žogo silovito zabil v koš. A to ni zamajalo žilavih Islandcev, ki še nikoli v zgodovini niso dobili tekme na evropskem prvenstvu. Slovenskim košarkarjem so povzročali kar nekaj preglavic, saj so ti zaostajali pri 6:10.

Prvi zvezdnik slovenske reprezentance je imel uvodoma nekaj težav pri metu iz igre, a sta Nikolić in Krampelj zadevala, tako da je Slovenija znova povedla (14:13).

Kako so igrali proti Islandiji? Ocenite reprezentante in selektorja. Članek sledi po anketi

Dončić v prvi četrtini dobil 3. osebno napako

Tako Slovenci kot Islandci so se v uvodni četrtini pogosto odločali za mete za tri točke, a nobena stran ni blestela. Slovenci so vrgli enajstkrat in zadeli dvakrat, Islandci pa so bili ob devetih poizkusih enako uspešni.

Dodatna težava za slovensko izbrano vrsto so bile osebne napake Dončića, ki jih je v prvih desetih minutah napravil že tri. Prvi del se je končal z minimalno prednostjo Slovenije (21:20), pri čemer se Sekulićeva četa ni proslavila.

Islandci v prvem polčasu nervirajo slovenski tabor. Foto: FIBA

V uvodu druge četrtine se je zdelo, da so se Slovenci izvili iz krča, ko je naveza Klemen Prepelić – Alen Omić poskrbela za vodstvo z 28:23. A tako hitro, kot so si priigrali prednost, so jo tudi zapravili. Prav Prepelić je bil tisti, ki je storil nekaj napak – tako v obrambi kot v napadu – in Islandci so imeli prek visokega Tryggvija Hlinasona v 14. minuti priložnost, da izenačijo pri 28:28, a je na srečo zgrešil oba prosta meta (26:28).

Slab met za tri točke

Pa vendarle so Islandci dočakali izenačenje pri 28:28, nato še pri 30:30, ko je slovenski selektor zahteval minuto odmora.

Sekulić se je zavedal, da igra v napadu ne steče, zato je kljub težavam z osebnimi napakami v 26. minuti znova poslal v igro Dončića. A tudi njegova prisotnost do odmora ni prinesla želenega zasuka, saj je Slovenija odšla na 15-minutni počitek z vsega točko naskoka pri 36:35.

Največja rezerva je bila zbranost, saj je bila igra videti raztrgana, posledično pa met ni stekel. Slovenski košarkarji so v prvem polčasu poskusili s 17 meti za tri točke, a zadeli le trikrat. Luka Dončić je metal 0/4, a je bil kljub temu z devetimi točkami najboljši strelec Slovenije. Ob tem je v statistiko vpisal še štiri skoke in dve asistenci.

Dve trojki Dončića v 23 sekundah, Nikolić v veliko pomoč

Drugi polčas slovenska obramba uvodoma ni dopustila hitre igre Islandcem, ki jih je krasila v prvem delu, zato so imeli kar nekaj težav pri organizaciji napadov. V napadu so medtem slovenski košarkarji bolj iskali kontakt in tako prek prostih metov Dončića in Murića prišli do lepe prednosti šestih točk pri 41:35.

Aleksej Nikolić je bil v veliko pomoč pri doseganju košev. Foto: FIBA

Na veliko veselje slovenske klopi in tudi Dončića je v 24. minuti sledil trenutek, ko je v šestem poskusu zadel prvo trojko. Le 23 sekund pozneje je sprožil nov projektil od daleč, bil znova uspešen in slovenska reprezentanca je pri vodstvu s 47:38 prvič na tekmi lažje zadihala.

Ko so ob Dončiću svoj delež prispevali še Krampelj, Nikolić in Radović, je bil naskok že lepih 12 točk (56:44). V tretji četrtini so slovenski igralci pokazali obraz, ki se ga je od njih pričakovalo že prej. Dobila jo je s 24:11, zadnjo besedo pa je imel Rok Radović, ki je po podaji Dončića zadel trojko za 60:46.

Žilavi Islandci se niso želeli predati, Hrovat in Prepelič potrdila zmago

Ko je Dončić počival, so slovenski košarkarji tekmecem dopustili, da so se razigrali, zato je moral Sekulić hitro skrajšati njegov odmor. Žilavi Islandci so se približali na vsega sedem točk zaostanka (59:66).

Kmalu zatem je bilo le še –5 (65:70), nato pa sta se Dončiću v napadu pridružila razpoložena Nikolić in Radović, medtem ko je Omić pridno zbiral skoke (13). Slovenci so se znova oddaljili na navidez varnih 76:67.

Gregor Hrovat je zadel ključno trojko ob koncu tekme. Foto: FIBA

Islandci so v igri ostajali predvsem z odličnim metom z razdalje. Po šesti zadeti trojki v zadnji četrtini so se približali na šest točk (70:76).

Kmalu je bilo znova –5 pri 75:80. Imeli so celo priložnost, da bi v zadnjih dveh minutah prišli še bližje, a so nespametno izgubili žogo, sodniki jim niso dosodili prekrška v napadu, na veselje Slovenije pa je Gregor Hrovat 45 sekund pred koncem zadel ključno trojko za 83:75. Piko na i je dodal Prepelič z novo trojko za 86:77, kar je bil tudi končni rezultat 87:79.

Slovenija si je z zmago zagotovila napredovanje v osmino finala. Kdo bo tekmec, bo znano po četrtkovih tekmah, ko se bo naša izbrana vrsta pomerila z Izraelom.

Bosna presenetila Grčijo

Uvodno tekmo v Katovicah je dobil Izrael, ki je premagal Belgijo. Izraelci so Belgijce ugnali po pravi drami, po tem, ko so večino srečanja vodili, ob izjemnem strelskem šovu v zadnji četrtini pa se je Belgija približala le na tri točke zaostanka (92:89), a za kaj več je zmanjkalo časa.

Poraz so na uvodnem dvoboju dneva v skupini C doživeli Grki, ki so morali brez poškodovanega Giannisa Antetokoumnpa priznati premoč Bosni in Hercegovini s 7:80.

Eurobasket, sedmi dan:

Torek, 2. september:

Eurobasket, sedmi dan:

Torek, 2. september:

Lestvice: