Slovenski košarkarji so na tretji tekmi letošnjega evropskega prvenstva dosegli prvo in hkrati zelo pomembno zmago. Zasedba Aleksandra Sekulića je v Katovicah z odliko opravila izpit proti Belgiji in jo ugnala. Znova je blestel Luka Dončić, ki je dosegel trojni dvojček (26 točk, deset skokov in 11 asistenc) ter postal peti košarkar v zgodovini evropskih prvenstev s takim dosežkom.

"Zdaj je pomembno, da naprej zmagujemo, drugo ni več pomembno," je po sobotnem porazu v mikrofone slovenskih predstavnikov medijev v Katovicah odločno dejal slovenski kapetan Luka Dončić, ki je s soigralci proti Belgiji brez večjih pretresov dosegel tako želeno zmago. Kljub bojazni in dejstvu, da je Slovenija sobotno zahtevno tekmo proti Franciji končala približno 19 ur pred prvim skokom za žogo na tekmi z Belgijo, pa so slovenski košarkarji hitro dokazali, da je bil vsak strah odveč.

Sekulić o Dončiću:

Dončić v družbi trojice

Spet je bil brez konkurence zvezdnik LA Lakers, ki se je podpisal pod trojni dvojček in je postal peti košarkar v zgodovini EuroBasketa s takim dosežkom. Pred njim so se s tako zavidljivo statistiko lahko pohvalili le še Stojko Vranković (1993), Toni Kukoč (1995), Rares Mandache (2017) in Mateusz Ponitka, ki mu je trojni dvojček uspel ravno na zadnjem evropskem prvenstvu leta 2022 proti Sloveniji. Dončić se je slabe tri minute pred koncem ob skandiranju slovenskih navijačev "MVP! MVP!" usedel na klop, ob tem pa zaploskal tako soigralcem kot navijačem na tribuni za slovensko klopjo. Po tekmi je slovenski kapetan brez komentarja odšel na zaslužen počitek, so pa o njegovih dosežkih spregovorili nekateri drugi akterji.

Košarkarji s trojnimi dvojčki na evropskih prvenstvih

Košarkar Leto Točke Skoki Asistence Blokade Luka Dončić (Slovenija) 2025 26 10 11 / Mateusz Ponitka (Poljska) 2022 26 16 10 / Rares Mandache (Romunija) 2017 14 11 10 / Toni Kukoč (Hrvaška) 1995 15 12 11 / Stojko Vranković (Hrvaška) 1993 12 13 / 10

"To je to, kar Luka pač počne. Videl sem, da je dosegel trojni dvojček, šele po tekmi, a še bolj kot to me je navdušil njegov pristop k tej tekmi, ob tem, da smo vedeli, da smo boljša ekipa z boljšimi posamezniki od tokratnega tekmeca. Nikoli ni nikogar podcenjeval in bil je v tekmi od prve do zadnje sekunde. To pokaže njegovo veličino, ne samo statistika, temveč tudi njegova miselnost in odnos," je dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić.

"Najbolj očitno pri Luki je, da je izjemno pozitiven in motiviran. Ves čas bodri preostale fante, čeprav se dogajajo tudi slabi trenutki in napake. To je tisto, kar ga krasi in dela to ekipo boljšo, tudi z njegovim prispevkom na in ob igrišču. Luka se ob tem ne ozira na svoje individualne dosežke, ne želi se izpostavljati na ta način. Želi biti vodja ekipe, ki zmaguje, ne pa košarkar, ki dosega individualne statistične rekorde," je še dodal Sekulić.

Z izbranimi besedami je o Slovencu že pred srečanjem spregovoril tudi belgijski selektor Dario Gjergja, ki se je pošalil, da lahko Luko zaustavijo le tako, da ga zaklenejo v garderobo. Poln pohval je bil tudi po zmagi Slovenije. "Luka je izjemen košarkar, a raje vidim, da doseže 50 točk in drugi ne dajo svojega, ker je zmožen vse narediti neverjetno boljše – zato je superzvezdnik. Če ima ob sebi košarkarje, ki lahko zadenejo, jih bo vse izboljšal. Videti je tudi, da jim zaupa – zato je tako poseben," je še dodal prvi mož belgijske reprezentance.

Aleksander Sekulić je bil zadovoljen z doprinosom celotne ekipe. Foto: FIBA

Eno izmed 11 asistenc slovenskega kapetana je odlično na alley-oop unovčil Luka Ščuka, ob tem pa je na noge spravil celotno dvorano v Katovicah. "Super je sodelovati z Luko, upam, da nama bo uspelo še več takšnih podaj. Odleglo nam je, imeli smo dve res težki tekmi, že tam smo si želeli zmage, zdaj pa smo vedeli, da gre na vse ali nič," je dejal Ščuka, ob tem pa se je v prostoru za medije mimo sprehodil ravno Dončić, ki je Ščuko ob tem šaljivo dregnil. "Saj ga vidite," se je smejalo Ščuki. "Moramo nadaljevati tako, kot smo igrali zdaj, pomembna bo obramba, potem pa bodo sledile tudi nove zmage," je še dodal slovenski reprezentant.

Za zmago vsak igralec prispeval svoje

Slovenskim košarkarjem je tako v tretjem poskusu uspelo ujeti prvo zmago letošnjega evropskega prvenstva, s tem pa so uspeli tudi izogniti neslavnemu nizu treh zaporednih porazov na uvodu v evropsko prvenstvo, kar se je slovenski četi nazadnje zgodilo že skoraj pred 30 leti, na Eurobasketu leta 1997.

Tako kot proti Franciji je tudi tokrat žoga v napadu odlično krožila, Slovenci pa so bili praktično ves čas vsaj korak pred tekmecem. Ob tem bi bilo krivično, da bi po srečanju govorili le o novih rekordih Dončića, saj so kamenček v mozaik prve zmage prispevali prav vsi košarkarji, ki so stopili na parket. Tudi glede na kratek razpon med sobotno in današnjo tekmo je Sekulić že do začetka druge četrtine v ogenj poslal enajsterico svojih varovancev, ki so po dobrih dveh minutah druge četrtine prvič na srečanju povedli z dvomestno razliko (23:12), nato pa niso več pogledovali nazaj. Nekaj skrbi je sicer povzročil padec Alekseja Nikolića, ki se je ob tem prijel za nogo, a jo je po prvih informacijah po koncu srečanja na srečo odnesel brez posledic.

Slovenci so bili proti Belgiji razred zase. Foto: Guliverimage

"EuroBasket smo odprli z dvema porazoma, čeprav menim, da nismo igrali slabe košarke. Imeli smo nekaj slabih trenutkov, ki so nas stali dveh tekem. Po sobotnem porazu se nam je uspelo regenerirati, ob tem pa smo imeli še pravo miselnost. Odzivi igralcev so bili po tekmi s Francijo pravi, tudi fokus je bil na najvišji ravni, čeprav vsi vemo, kako težko je igrati tekme, ki si sledijo na manj kot 20 ur. Kapo dol vsem fantom, ta tekma ni bila lahka in za nas je res pomembno, da smo igrali na način, kot smo igrali, in da smo dosegli zmago," je bil zadovoljen selektor Sekulić.

Sekulić: Smo na pravi poti

Ta je ob tem poudaril, da je v reprezentanci kar nekaj fantov, katerih doprinos je statistično morda neviden, je pa ogromen, kar zadeva ne samo taktiko, temveč kompletno sinergijo te ekipe. "Fantom sem v garderobi dejal, da smo zdaj odigrali tri vrhunske tekme v štirih dneh, ne glede na to, da smo bili na prvih dveh neuspešni, pa nikakor te ne pomeni, da smo nezadovoljni z igro. Napake so bile prisotne in to je dejstvo, to smo tudi analizirali skupaj z igralci. Vemo, kje smo grešili in kje smo lahko še boljši, moramo tudi priznati, da je včasih tudi nasprotnik odigral boljše od tebe, kar ni nič sramotnega. Pomembno pa je, da vemo, na kakšen način želimo igrati, verjeti vase in zaupati v soigralce, predvsem pa zaupati v sistem, ki ga imamo. Verjamem, da smo na dobri poti," je še dodal Sekulić.

Slovence po zmagi nad Belgijo zdaj v ponedeljek čaka dan premora, nato pa bo v torek ob 17.00 nasprotnik Slovenije Islandija.

Preberite še: