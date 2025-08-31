Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Luka Dončić je vzel stvari v svoje roke #video

Luka Dončić | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Luka Dončić, najboljši slovenski košarkar, je na sobotni tekmi proti Franciji v določenem trenutku vzel stvari v svoje roke.

Luka Dončić
Sportal Tekma resnice za Dončića in druščino

Slovenska košarkarska reprezentanca je v soboto igrala tekmo proti Franciji, na kateri so se naši košarkarji borili do zadnjega. Vse do konca so bili povsem enakovreden, na trenutke tudi boljši nasprotnik. Pri naših je znova prednjačil Luka Dončić, ki je Francozom natresel 39 točk.

Na parketu je videti, da so slovenski fantje, med njimi tudi Luka Dončić, zelo motivirani. Da 26-letnemu Ljubljančanu zares veliko pomeni slovenski dres, je s svojo gesto pokazal tudi na sobotni tekmi proti Franciji. Luka je v nekem trenutku odšel do trenerske ekipe, jim vzel tablo, odšel do svojih soigralcev in jim začel razlagati, kako naj igrajo … Reprezentančni kolegi so ga pozorno poslušali.

Na koncu je Slovencem zmanjkalo nekaj moči, osredotočenosti in sreče, da bi premagali favorizirano in pomlajeno ekipo Francije. Tekma se je na koncu končala z izidom 103:95.

Naše fante v nedeljo ob 14. uri čaka že nova pomembna tekma. Tokrat bodo igrali proti belgijski ekipi, proti kateri si naši preprosto ne smejo privoščiti spodrsljaja, če želijo ostati v igri za napredovanje v izločilne dvoboje.

