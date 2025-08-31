Luka Dončić zablestel s trojnim dvojčkom, Izraelci presenetili Francoze

Slovenska košarkarska reprezentanca je manj kot 24 ur po porazu s Francijo le dosegla prvo zmago na letošnjem EuroBasketu. V dvorani Spodek v Katovicah na Poljskem je s 86:69 premagala nemočno Belgijo, spet pa je blestel slovenski kapetan Luka Dončić, ki je ob skandiranju "MVP! MVP! MVP!" dosegel trojni dvojček s 26 točkami, desetimi skoki in 11 asistencami. Zmago Slovenije sta si s tribun ogledala tudi odlična slovenska rokometna reprezentanta Klemen Ferlin in Aleks Vlah, ki sta člana poljskega kluba Kielce. Izraelci so v skupini D premagali Francoze, kar je opozorilo Sloveniji, ki se bo z Izraelom pomerila v četrtek, 4. septembra.

Eurobasket, peti dan:

Nedelja, 31. avgust:

Slovenci so na uvodnih dveh tekmah skupine D prikazali srčno igro, a so proti Poljski in predvsem Franciji doživeli boleč poraz, zato je bila današnja zmaga nad Belgijo nujna in izbranci Aleksandra Sekulića so nalogo opravili odlično. Belgijo so premagali s 86:69 in tako ostajajo v boju za najmanj tretje mesto v skupini, s katerim bi se v osmini finala v Rigi srečali z drugo najboljšo reprezentanco iz skupine C. Tam bi se pomerili z eno izmed reprezentanc skupine C, v kateri igrajo Grčija, Italija, Španija, Gruzija, Bosna in Hercegovina ter Ciper.

V skupini D je Izrael, s katerim se bodo Slovenci pomerili v četrtek v zadnjem krogu skupinskega dela prvenstva, z 82:69 premagal Francijo. Poljska bo ob 20.30 igrala proti Islandiji, naslednjem tekmecu Slovenije (torek ob 17.00).

Prva četrtina Slovencem

Foto: Guliverimage Namesto Alena Omića je selektor tokrat v začetno peterko uvrstil Matica Kramplja, preostali so bili standardni, Luka Dončić, Aleksej Nikolić, Edo Murić in Gregor Hrovat. Krampelj je dobil začetni skok, Slovenija pa je prvi napad končala z zgrešenim metom Luke Dončića. Ismael Bako je tako Belgijo popeljal v vodstvo, prve točke za Slovenijo pa je dosegel Edo Murić s trojko.

Sledilo je nekaj neuspešnih akcij na obeh straneh, Dončić je poskušal najti strelski ritem, pa mu ni in ni uspevalo, so pa Slovenci dobro zapirali pot do svojega koša, nato je Murić s polaganjem povišal vodstvo naše vrste na 5:2. Po dobrih štirih minutah igre je iz igre zadel tudi Dončić. V peti minuti se je Belgijcem nasmehnila sreča, Loic Schwartz je pod prekrškom Hrovata zadel trojko, pa nato z dodatnim prostim metom Belgijo približal na točko zaostanka (7:6), a je hitro odgovoril Dončić s prvo trojko na tekmi.

Namesto Hrovata je v igro vstopil Leon Stergar, kmalu potem je za menjavo prosil še Dončić, Sekulić pa je dodobra premešal postavo, z igrišča potegnil Kramplja in Murića, priložnost pa dal Roku Radoviću in Omiću. Dončića je nadomestil Klemen Prepelič. Pred koncem je namesto Nikolića priložnost dobil še Mark Padjen, tudi povsem spremenjena peterka pa je prvo četrtino zanesljivo pripeljala do konca s prednostjo šestih točk (16:10). Treba je povedati, da igra ni bila tekoča, na obeh straneh je bilo veliko zgrešenih odprtih metov, kar gre najbrž tudi na račun nenavadne zgodnje ure tekme.

Dončić se je sprostil

Foto: Guliverimage Tudi v drugi četrtini so prvi zadeli Belgijci, prek Radovića je dve točki dosegel Niels van den Eynde, takoj je na drugi strani s trojko odgovoril Prepelič (19:12). Nadaljevala se je neprepričljiva igra na obeh straneh, po tem, ko so Slovenci Belgijcem ukradli žogo, si je nešportno osebno napako nad Strergarjem privoščil še Andy van Vilet in Stergar je bil natančen pri obeh prostih metih. Nato ga je na parketu nadomestil Dončić, namesto Radovića pa je Sekulić v ogenj poslal Luko Ščuko. Belgijci so stik držali bolj ali manj le s prostih metov, Prepeliča je spet menjal Horvat, za tri je zadel še Ščuka, ko je malce popustila zbranost v obrambi, Emmanuel Lecomte in Schwartz pa sta Belgijo spet približala na sedem točk zaostanka (26:19), ko je minuto odmora zahteval Sekulić.

Kljub številnim napakam v obrambi – nešportno osebno napako si je privoščil Krampelj – in nekaj zgrešenih metov v napadu so Slovenci počasi poviševali vodstvo, vse bolj vroč je postajal tudi kapetan Dončić. Ta je za navdušenje na tribunah dvorane Spodek poskrbel z nekaj odličnimi prodori, četa Aleksandra Sekulića pa je prvi polčas končala s prednostjo 12 točk (43:31), Luka Dončić pa je bil z 19 točkami, šestimi skoki in dvema asistencama že nesporno prvo ime srečanja.

Belgijcem stekla trojka

Foto: Guliverimage V drugi polčas je Slovenija vstopila s standardno peterko Dončić, Murić, Nikolić, Horvat in Omić. Dončić je že povsem ujel svoj ritem, zadel za dve, pa podal čez celo igrišče za koš Hrovata, nato stopil na črto za proste mete … Prednost Slovenije je spet naraščala. Belgijci so šele po treh minutah in pol prvič zadeli, a tedaj po popolni zmedi v slovenski obrambi za tri (50:34). Ko so dosegli še drugo trojko zapored, se je spet odzval Sekulić in dogajanje umiril z minuto odmora.

Belgijci so se še naprej močno oprli na met za tri točke, v tem močno izboljšali učinek, a so Slovenci vzdrževali razliko nad desetimi točkami. Selektor Sekulić je lepo delil minutažo, priložnosti sta danes dobivala Radović in Ščuka, ta je 20 sekund pred koncem četrtine izjemno lepo zabil po izvrstni Dončićevi podaji in z "alley-oopom" dvignil dvorano na noge. Slovenci so tretjo četrtino končali s prednostjo 64:48.

Dončićev trojni dvojček in rutinska zmaga

Foto: Guliverimage V zadnji četrtini je Dončić dobil nekaj počitka, Slovenci so prednost povišali na +18, nato se je poškodoval Aleksej Nikolić, ki je nerodno pristal in si zvil gleženj. Na igrišču ga je nadomestil Dončić. Edo Murić je s trojko poskrbel za najvišjo prednost na današnji tekmi, +20 (71:51). Pet minut pred koncem tekme je bila prednost Slovencev še za točko višja (76:55), prva zmaga na letošnjem EuroBasketu pa bolj ali manj že zagotovljena.

Slabe štiri minute pred koncem tekme je Dončić z deseto asistenco – atraktivno je podal Leonu Stergarju za "alley-oop" – že dosegel trojni dvojček s 24 točkami ter po desetimi skoki in asistencami. To je bil sploh prvi trojni dvojček na letošnjem evropskem prvenstvu. Na klop se je izjemni kapetan usedel ob skandiranju "MVP! MVP! MVP!" nekaj minut pred koncem tekme s 26 točkami, 11 asistencami in desetimi skoki.

Njegovi kolegi so tekmo rutinirano pripeljali do konca in zmage s 86:69.

Omić: Zdaj ni več izgovorov

"Zahvala gre našim fizioterapevtom, ki so opravili nerelano delo in nas vse pripravili v manj kot 24 urah. Skoraj vsi smo imeli manjše težave, tudi jaz, zato velika zahvala Luki in Borutu. Vsa čast! To je prva stvar, ki nam pomaga," je za Šport TV po tekmi povedal Alen Omić in se spomnil na reprezentančna fizioterapevta Luko Mirnika in Boruta Černilogarja. "To je zelo pomembna zmaga za nas, saj le zmage štejejo. Moramo iti naprej, ostati povezani kot ekipa in odpraviti napake. Imeli smo težki prvi dve tekmi, ampak zdaj nimamo več izgovorov, moramo zmagovati, da bi šli naprej," pa je dodal o tekmi.

Omić je k zmagi nad Belgijo prispeval šest točk, ob tem je zbral še sedem skokov. Klemen Prepelič je bil z 12 točkami drugi strelec slovenske vrste, devet jih je dosegel Leon Stergar, osem Edo Murić, sedem Luka Ščuka, šest pa ob Omiću še Aleksej Nikolić.

Giannis Antetokounmpo s soigralci proti Gruziji. Foto: Reuters

Grčija do tretje zaporedne zmage

V skupini C je Grčija, vodilna v tej skupini, igrala proti Gruziji in zmagala s 94:53. Blestel je Giannis Antetokounmpo s 27 točkami, osmimi skoki in štirimi asistencami. Bosna in Hercegovina bo po slabšem nastopu proti Španiji gotovo poskušala odgovoriti z bolj čvrsto obrambo. Tokrat jih čakajo Italijani. Obe ekipi imata na svojem računu eno zmago in en poraz.

Eurobasket, peti dan:

Nedelja, 31. avgust:

Lestvice:

Preberite še: