Slovenske košarkarje manj kot 24 ur po porazu s Francijo čaka tretja tekma letošnjega evropskega prvenstva. Slovenci se bodo že ob 14.00 uri v dvorani Spodek pomerili z reprezentanco Belgije. V poštev pride le zmaga.

Potem ko so Slovenci v soboto na parketu kljub porazu proti Franciji na parketu pustili zelo soliden vtis, jih le nekaj ur kasneje na evropskem prvenstvu čaka že naslednja naloga. A v tej umetniška slika na parketu ne bo pomembna, pomembna bo le zmaga, ki je za Slovence po porazih s Poljsko in prej omenjeno Francijo v boju za napredovanje in čim boljši izhodiščni položaj izrednega pomena. Belgija je sicer v svojem prvem dejanju na prvenstvu visoko izgubila proti Franciji, v soboto pa po preobratu v zadnjih minutah ugnala Islandijo in na ta način ohranila upe o uvrstitvi v nadaljnji del tekmovanja.

Belgija in Slovenija sta si nasproti stali že na zadnjem evropskem prvenstvu, zasedba Aleksandra Sekulića je takrat težje od pričakovanj na koncu v osmini finala slavila z 88:72. Zdaj je stanje povsem drugače, a enako ostaja to, da je za Slovence tako kot takrat zdaj nujno potrebna zmaga. "Vemo, da je to naše final, premagali so Islandijo. Pomembno bo, da se dobro regeneriramo, komaj čakam, da dam led na noge in poskusim čim prej zaspati (smeh, op. p.), potem pa takoj zjutraj glava samo pri Belgiji," je po sobotnem obračunu s Francijo dejal Edo Murić.

Edo Murić je bil na obeh prvih dveh tekmah drugi najboljši slovenski strelec takoj za Luko Dončićem. Foto: FIBA

"Tekme si sledijo ena za drugo, tako da moramo zdaj pozabiti zadnji obračun s Francijo, izkoristiti čas, ki ga imamo za počitek in priti na naslednje srečanje še z več energije. Vemo, da imamo zahtevno skupino, vsak tukaj lahko pride ven iz skupine. Za nas je tekma z Belgijo finale in naše misli so povsem usmerjene tja," je bil jasen Murić.

Sekulić: Zdaj bo šlo na vse ali nič

Podobno razmišlja tudi selektor Aleksander Sekulić. "Sigurno bo težko, za nas tudi zelo pomembna. Morali jo bomo vzeti kot tekmo na vse ali nič, tekmo na izločanje. Nismo prvič v takšni situaciji, fantje vedo, kako morajo v prvi vrsti pripraviti sebe in tudi mi kot štab, katere korake moramo storiti, da bo ekipa maksimalno pripravljena," je dejal Sekulić.

Pet belgijskih košarkarjev igra v belgijski ligi, le eden, Ismael Bako, pa igra v evroligi, saj brani barve ekipe Paris Basketball. Kljub temu Slovenijo čaka vse prej kot enostavna naloga, a ne glede na način bo na koncu pomembno samo to, da bo zmaga v žepu Slovenije.

"Naša motivacija ni vprašljiva, to je slovenska reprezentanca," pravi Prepelič. Foto: Guliverimage

"Naša motivacija ni vprašljiva, to je slovenska reprezentanca, vsi vemo, zakaj smo tu. Od začetka priprav govorimo, da želimo biti najbolj pripravljena ekipa na prvenstvu. Konec koncev pa bo to tekma za biti ali ne biti, moramo zmagati na lep ali grd način, izgovorov ni. Poleg tega ne sme biti prav nobenega podcenjevanja iz naše strani, kajti to poletje je pokazalo, da nikakor nismo v situaciji, ko bi lahko koga podcenjevali. To bo naš finale in k tej tekmi moramo tako tudi pristopiti," pa je pred obračunom dejal Klemen Prepelič.

Gjergja se je pošalil

Na drugi strani se srečanja s Slovenijo veseli belgijska reprezentanca, v prvi vrsti zato, ker jim bo na drugi strani stal Luka Dončić. Že od leta 2018 sicer ekipo vodi Dario Gjergja. Hrvaško-belgijski trener, ki sicer vodi barve Limogesa, za katerega bo prihodnjo sezono igral Leon Stergar.

"Slovenija je ekipa, ki ima v svoji ekipi superzvezdnika. Sigurno ne bo lahko, a skušali bomo narediti, kar bo v naši moči. Zagotovo bomo uživali, bomo pa videli, če lahko na kakršen koli način zaustavimo Luko. Mogoče ga lahko zaklenemo v garderobo (smeh, op. p.). Seveda se šalim. Priprava na to tekmo bo malce drugačna kot na obe tekmi, ki smo jih odigrali do zdaj, ker gre za povsem drugačno ekipo kot sta bili Francija in Islandija. Uživali bomo in skušali narediti najboljši možen posel, kar bo možno. Vemo, da nihče ne verjame v nas, a mi verjamemo vase in to je najbolj pomembno," pa je dejal belgijski selektor.

EuroBasket 2025, 3. krog Nedelja, 31. avgust:

14.00 Slovenija - Belgija Zasedba Belgije: Ismael Bako (Paris Basketball, FRA), Niels Van Den Eynde (Okapi Aalst, BEL), Emmanuel Lecomte (Start Lublin, POL), Siebe Ledegen (Okapi Aalst, BEL), Joppe Mennes (Oostende, BEL), Jena-Marc Mwema (/), Loic Schwartz (Saint-Quentin, FRA), Godwin Tshimanga (Brussels Basketball, BEL), Kevin Tumba (Antwerp Giants, BEL), Andy Van Vliet (Rostock Seawolves, NEM), Hans Vanwijn (Merkezefendi, TUR), Mamadou Guisse (Limoges, FRA)

