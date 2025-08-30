Izmučeni in "pretepeni" Luka Dončić: Dokazali smo, da zmoremo #video

Slovenski košarkarji so na drugi tekmi EuroBasketa zabeležili še drugi poraz, potem ko je bila Francija boljša s 103:95. A kljub porazu je slovenska reprezentanca na parketu pustila pozitiven vtis. "Mislim, da smo dokazali, da zmoremo, vsi fantje so se borili, res vsa čast vsem," je po koncu po dobrem vtisu, ki mu je manjkala le še pika na i, dejal slovenski kapetan Luka Dončić, ki se je zahvalil tudi vsem navijačem in podpornikom slovenske izbrane vrste.

O burnem dogajanju ob zadnjih sekundah tekme:

"MVP! MVP!" se je razlegalo po tribunah dvorane Spodek v Katovicah, kjer se je danes med malce več kot osem tisoč gledalci zbrala tudi približno tisočglava množica slovenskih navijačev. Ti pred tekmo niso bili preveč optimistični, a so bili lahko nad prikazanem na parketu na koncu več kot zadovoljni. Če smo namreč v zadnjem obdobju o slovenski reprezentanci pisali z negativnim predznakom, pa si za obračun s Francijo celotna izbrana vrsta zagotovo zasluži pozitivne besede in pohvale.

Znova je bil nezaustavljiv kdo drug kot Luka Dončić, ki je ravno proti Franciji pred leti na EuroBasketu s kar 47 doseženimi točkami dosegel rekord evropskih prvenstev. Tudi tokrat ni pretirano zaostal, saj je v slabih 35 minutah na parketu v statistiko vpisal 39 točk (8/20 met iz igre, 19/20 prosti meti). Ob tem je ves čas bodril svoje soigralce, ki so po tekmi s Poljsko tokrat dodali svoje, kar se je na koncu odražalo tudi v igri, v kateri je bila Slovenija sploh v prvem polčasu boljši tekmec od spremenjenih, a kljub temu izjemno kakovostnih Francozov.

Dončić je Franciji nasul 39 točk. Foto: Sportal

Po koncu srečanja je pred slovenske predstavnike za medije stopil prav Dončić, ki je na parketu znova prenesel marsikateri udarec in pritisk atletsko izjemnih Francozov. "Počutim se odlično, krasno," je sarkastično z nasmeškom na vprašanje o počutju odvrnil Dončić. "Jutri nas čaka tekma že ob 14. uri, tako da bo treba storiti res ogromno, da bo regeneracija prava," je dejal slovenski kapetan.

Nato je nekaj besed namenil igri slovenske izbrane vrste, ki je na koncu le za skok (34:35) zaostala za izplenom francoske izbrane vrste, je pa izgubila 14 žog. "Res smo se borili, na koncu smo zadnje dve, tri minute malce popustili, a vse smo dali od sebe. Francija res ni lahek nasprotnik, to sem povedal tudi fantom, in v takem ritmu moramo nadaljevati tudi naprej. Dobro smo se pripravili na tekmo, Francisco je v pripravljalnih tekmah metal 1/23, zdaj je dosegel kar 30 točk. Naši nasprotniki imajo povprečje 105 točk, kar je preveč. Zdaj je pomembno, da naprej zmagujemo, drugo ni več pomembno," je bil jasen zvezdnik LA Lakers.

Dončić pohvalil soigralce

Da je bila slovenska izbrana vrsta večino tekme še več kot zgolj enakovreden tekmec, priča tudi dejstvo, da so bili Slovenci dvakrat več časa v vodstvu kot njihov tekmec, svoje je po zmožnostih prispevala tudi slovenska klop. Selektor Sekulić je na parket poslal vse svoje izbrance z izjemo Marka Padjena. "Fantje so opravili dobro delo, vsak, ki je stopil na igrišče, je dal vse od sebe. Tako kot sem rekel, Francija je odlična ekipa, žal smo izgubili, se pa moramo zdaj iz tega poraza nekaj naučiti. Vem, da včasih izgubim živce, a ekipi skušam pomagati. Vse to storim iz dobre volje, nihče noče nič slabega in mislim, da nam gre vsak dan bolje," je prepričan Dončić.

Slovenci so se proti Francozom odlično borili. Foto: Guliverimage

Slovenski as je bil tako kot proti Poljski z naskokom prvi slovenski strelec, na obeh obračunih pa je vloga drugega strelca pripadla Edu Muriću, ki mu je Luka po koncu namenil nekaj besed. "Edo je super, rad igram s takšnim košarkarjem, predlani smo ga pogrešali, tudi on je v garderobi zelo pomemben člen, vodja, tako da brez njega bi šlo res težko," je dejal Dončić.

Nenavadna odločitev Francisca

Tudi ta tekma sicer ni minila brez vroče krvi in pogovarjanja s sodniško trojko. Za pravi mali incident je že povsem ob koncu tekme, ko so si igralci nekaj sekund pred koncem že podali roke, poskrbel najboljši francoski strelec Sylvain Francisco (32 točk), ki je nato še položil, med obema stranema pa se je nato malce zaiskrilo. "Na koncu smo si podali roke, koš razlika je na koncu lahko pomembna, a podali smo si roke. Nisem pa si mislil, da bo zaključeval," je dogajanje orisal Dončić, tik pred koncem je nato v zadnji sekundi za končni izid trojko dosegel še Klemen Prepelič.

Zdaj so pred Slovenijo tri tekme za biti ali ne biti. Že v nedeljo ob 14.00 se bodo Slovenci pomerili z Belgijo, v poštev pa pride le zmaga. "Cilj je priti iz skupine. Na obeh tekmah do zdaj smo dali vse od sebe, a dajemo res vse od sebe. Tu smo, da zastopamo Slovenijo in poskušamo zmagovati in še naprej se bomo borili," je dejal Dončić. "Mislim, da smo dokazali, da zmoremo, vsi fantje so se borili, res vsa čast vsem. Zmagujemo in izgubljamo kot ekipa. Danes sem storil veliko napak in vem, da sem lahko veliko boljši. Pomembna bo analiza in da se čim bolje pripravimo," je še dodal.

Slovence v nedeljo že ob 14.00 čaka boj z Belgijo. Foto: Guliverimage

Dončić se je zahvalil za podporo

Slovenski košarkarji so bili zadovoljni tudi s podporo s tribun, kljub temu pa so v zadnjem obdobju večkrat opozorili, da od zunaj prejemajo ogromno negativne energije, kot zadnji je na to dan pred tekmo s Francijo opozoril tudi selektor Aleksander Sekulić. Vidno motivirani in bojeviti Slovenci so zagotovo s predstavo proti Francozom zagotovo želeli marsikomu dokazati, da niso kar tako za odpis, a Dončić se s tem ne obremenjuje. "Kakšne kritike? Mi se borimo, lahko bi bili na plažah in uživali. Upam, da nas čim več ljudi podpira, tako da bolj kot kaj drugega, hvala tistim, ki nas podpirajo," je še sklenil Dončić.

