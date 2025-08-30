Pred slovensko reprezentanco je danes ob 17. uri druga ovira na letošnjem evropskem prvenstvu. Slovencem bodo nasproti stali Francozi, ki so glede na zasedbo in tudi igro izrazit favorit. "A ne glede na to, ali je nasprotnik močan, se presenečenja vedno dogajajo," pred obračunom opozarja Aleksej Nikolić.

Druga tekma Slovenije na letošnjem evropskem prvenstvu bo po napovedih in tudi videnem v Katovice privabila tudi največje število slovenskih navijačev na letošnjem evropskem prvenstvu. Že v petek zvečer so na glavnih ulicah Katovic poleg Islandcev prevladovali navijači v slovenskih barvah. "Favoriti ne zmagujejo vedno," je ob pogovoru o srečanju med Slovenijo in Francijo dejal eden izmed njih.

Že nekaj ur pred tem je na to po petkovem popoldanskem treningu opozoril tudi slovenski reprezentant Aleksej Nikolić. Ta je nekaj besed na začetku namenil tudi dogajanju po četrtkovem bolečem porazu proti Poljski (95:105). "Po tekmi s Poljsko so glavne vodje ekipe – torej na čelu z Luko, Klemen in Edo – povedali svoje. Vemo, da je sistem turnirski, seveda smo si želeli zmage, sploh ker je bila to ekipa, proti kateri je bila zmaga mogoča, a nam na žalost ni uspelo. A kar je, je, gledamo samo naprej, že proti Franciji bo nova priložnost. Ne glede na to, ali je nasprotnik močan, se presenečenja vedno dogajajo," je prepričan Nikolić.

Nikolić je proti Poljski dosegel pet točk. Foto: Guliverimage

Omejiti padce v igri

Če bodo Slovenci danes želeli računati na kakršenkoli uspeh, bodo morali zanesljivo omejiti padce v svoji igri, ob tem pa fokus obdržati zgolj in samo na igri. "Že nekaj poletij se nam dogajajo kolapsi v igri in pomembno je, da se v danem trenutku zavedamo, da smo v padcu ter da se moramo čimprej umiriti, organizirati in odigrati pametno," je bil jasen Nikolić, potem pa je spregovoril tudi o vplivu drugih dejavnikov, med drugim sodniških odločitev.

"Takrat, ko vidimo, da se to dogaja, moramo ostati mirni in drug drugega opomniti, da moramo ostati osredotočeni. A ko je tekma, adrenalin, si v afektu, kar ni lahko. So pa to podrobnosti, ki na koncu lahko spremenijo tok tekme, kar smo videli tudi proti Poljski. Padce v igri moramo skrajšati in nadaljevati v svojem ritmu," je še dodal.

Francozi izrazit favorit

Čeprav so Francozi do lanskega srebrnega poletja na olimpijskih igrah povsem spremenili svojo zasedbo, pa so ob štirih igralcih NBA in osmih evroligaših že dokazali, da jih je tudi letos treba uvrstiti med kandidate za visoka mesta.

Francija ima danes izrazito vlogo favorita. Foto: FIBA

"Francija je ena od favoritinj prvenstva. Že v pripravljalnem obdobju in tudi na obračunu z Belgijo so pokazali, kaj je njihovo glavno orožje, torej da so atleti, igrajo hitro in zelo agresivno v obrambi. Morali bomo biti zelo organizirani, da v napadu ne bomo izgubljali žog in v obrambi popraviti stvari, ki so bile slabe na prvi tekmi. Dogajalo se nam je, da v obrambi na trenutke nismo bili na isti valovni dolžini, da dva od peterice nista igrala tiste obrambe, za katero smo se dogovorili, in se je zgodil kolaps. Oni so bili razpoloženi, potem pa je sledil val," je prepričan Nikolić.

Vloga favorita je danes jasna. "Gotovo bomo lahko zaradi tega imeli neko dozo sproščenosti, če ne drugega, je lahko tekma pomembna, da se razigramo. Na takšnih tekmah je pomembno, da ostaneš čim dlje v igri in na koncu izkoristiti priložnost, če se ponudi priložnost za zmago. A ne bomo prehitevali dogodkov, pomembno je, da popravimo napake. Francozi so lačni dokazovanja celi svoji državi, da tudi oni lahko domov prinesejo odličje," je še dodal 30-letni organizator igre.

