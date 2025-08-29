Srbi s pol moči prek Portugalcev, 43 točk Markkanena

Svetovni prvaki Nemci so v drugem krogu EuroBasketa v skupini B prepričljivo ugnali Švede (105:83). Visoko so zmagali tudi Litovci, s 94:67 proti Črni Gori, ter Finci proti Veliki Britaniji, 109:79. Lauri Markkanen je dal kar 43 točk, pa je igral samo 23 minut. V skupini A Turčija ni imela težav s Čehi (92:78), Latvija pa je tesno premagala Estonijo (72:70). Srbija, za mnoge prva kandidatka za osvojitev naslova, je tekmo s Portugalsko vzela z levo roko in zmagala z 80:69. Slovenija bo v soboto igrala s Francijo.

Eurobasket, 3. dan:

Petek, 29. avgust:

Slovenija je v uvodnem nastopu na EuroBasketu 2025 ostala praznih rok proti Poljski. Foto: Reuters Slovenska košarkarska reprezentanca ima na evropskem prvenstvu v petek prost dan. Po bolečem porazu proti Poljski (95:105), na katerem je s 34 točkami, devetimi asistencami in kar petimi ukradenimi žogami izstopal Luka Dončić, a je četa Aleksandra Sekulića zaigrala preslabo v obrambi, tako da so ji gostitelji skupinskega dela v Katovicah nasuli več kot sto točk, jo nov izziv čaka v soboto (17.00) proti največjemu favoritu za prvo mesto v skupini Franciji.

Visoke zmage Nemčije, Litve in Finske

Tadas Sedekerskis Foto: Guliverimage Na delu so bile reprezentance v skupinah A in B. Led drugega kroga skupinskega dela sta na Finskem prebili Nemčija in Švedska. Svetovni prvaki so zlahka upravičili vlogo favoritov in zmagali podobno kot v četrtek Poljska proti Sloveniji, s stotico (105:83). Dennis Schröder je bil s 23 točkami prvi strelec Nemčije, Franz Wagner jih je dal 21.

Podobno visoko so drugo zmago dosegli tudi Litovci, ki so na drugi tekmi v skupini A s 94:67 premagali Črnogorce. Dvoboj je obračun izkušenih centrov iz lige NBA Jonasa Valančiunasa in Nikole Vučevića. Litovec je dosegel 19 točk, Črnogorec pa 20 in še deset skokov. Prvi strelec tekme je bil sicer Rokas Jokubaitis (21 točk).

Zvečer je visoko zmagala še Finska, s 109:79 proti Veliki Britaniji. Izstopal je Lauri Markkanen, ki je dal 28 točk že v prvem polčasu, do konca pa 43 točk. Pa je igral samo 23 minut! Z 21 točkami je bil drugi strelec finske reprezentance stari znanec slovenskih parketov Sasu Salin.

Lauri Markkanen je že v prvem polčasu Britancem nasul 28 točk. Foto: Guliverimage

Srbi s pol moči prek Portugalcev

Nikola Jokić Foto: Reuters V večerni tekmi skupine B se je Srbija pomerila s Portugalsko in jo očitno nekoliko podcenjevala, saj tekme ni vzela najresneje. Ob polčasu so Srbi vodili samo za deset, s 43:33. Imeli so kar 12 izgubljenih žog. Emanuel Brito je bil s 14 točkami najboljši strelec polčasa, Nikola Jokić jih je dal za Srbijo deset in imel še šest skokov. V tretji četrtini so favoriti le povedli za 15 točk in v zadnji z Jokićem na klopi izvlekli zmago z 80:69. Zvezdnik Denver Nuggets je dal v dobrih 22 minutah 23 točk (deset skokov). Brito je tekmo končal z 22 točkami.

Eurobasket, 3. dan:

Petek, 29. avgust:

Lestvice: