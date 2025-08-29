Podvig Luke Dončića odmeva po Evropi: To ni uspelo še nikomur!

Košarkarska reprezentanca Slovenije ima v svojih vrstah enega najbolj priljubljenih zvezdnikov tega športa. To je Luka Dončić, o katerem je bilo po uvodnem nastopu na letošnjem EuroBasketu prelito veliko črnila. Njegova predstava, s katero je podiral mejnike, prav tako pa poraz Slovenije proti Poljski (95:105) sta odmevala v regiji. Kako so se o tem razpisali hrvaški in srbski mediji?

Nekdaj sta obe predstavljali košarkarsko velesilo, zdaj pa se lahko s tem nazivom pohvali le še Srbija, sicer tudi največji favorit za osvojitev letošnjega evropskega naslova. Hrvaška je, čeprav ima v svojih vrstah še nekaj izjemnih posameznikov, nekateri nastopajo v vidnih vlogah tudi v ligi NBA, izgubila stik z elito.

Še nikoli videno na EuroBasketu

Vseeno pa pri južnih slovenskih sosedih še vedno z zanimanjem spremljajo dogajanje na EuroBasketu. Že v prvem krogu so tako spremljali odmeven dvoboj, v katerem je Poljska pod taktirko hrvaškega stratega Igorja Miličića porazila Slovenijo. Nekdanjim evropskim prvakom (2017) do pozitivnega rezultata ni pomagala niti bleščeča predstava Luke Dončića, ki je hitro zaokrožila tudi po socialnih omrežjih.

With 34 PTS, 9 AST & 5 STL, Luka Doncic is the first player in the recorded #EuroBasket history combining for 30+ points, 5+ assists and 5+ steals 🇸🇮 pic.twitter.com/H8TBLmTW8H — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025

"FIBA izpostavila Dončićevo statistiko. Še nikoli videno na EuroBasketu," je hrvaški Index naslovil novico, v kateri se je sprehodil skozi statistični indeks kapetana slovenske izbrane vrste proti Poljski. Dončić je na prvi tekmi evropskega prvenstva dosegel 34 točk (za dve 4/5, za tri 3/9, prosti meti 17/18), dodal devet asistenc, štiri skoke, pet ukradenih žog in dve blokadi. S tem je postal prvi košarkar v zgodovini evropskih prvenstev, odkar se uradno beleži statistika, ki je na eni tekmi zbral vsaj 30 točk, 5 asistenc in 5 ukradenih žog.

Kapetan slovenske reprezentance Luka Dončić je bil s 34 točkami prvi strelec srečanja. Foto: Reuters

"Impresivne številke. Dončić je napravil nekaj, kar ni uspelo še nikomur. In vseeno izgubil …," so izpostavili pri hrvaškem športnem dnevniku Sportske novosti, in dodali: "Luka Dončić je še enkrat blestel, a ni mogel vsega opraviti sam," so dali vedeti, da je superzvezdnik LA Lakers pogrešal bolj razigrane soigralce v Sekulićevi četi.

Čakajo nas nove čarovnije Dončića, a ...

26-letni Slovenec je vajen takšnih individualnih predstav iz lige NBA, kjer je poskrbel za obilico statističnih sladkorčkov in presežkov.

Varovanci Aleksandra Sekulića so veliko tekmovanje začeli s porazom proti gostiteljem skupinskega dela. Foto: Reuters

Rekordi in mejniki so del njegovega vsakdana, vseeno pa najbolj obožuje tisto, kar je cilj celotne ekipe. To pa so zmage, ki ga najbolj osrečujejo. Zato smo prepričani, da mu po porazu proti Poljski (95:105) nov statistični zgodovinski podvig ni predstavljal pretirano velike utehe. Želi si namreč zmag.

Zadnji košarkar, ki je na tekmi EuroBasketa izvajal vsaj 18 prostih metov, je bil pred Luko Dončićem Juan Carlos Navarro. To je napravil leta 2005. Foto: Sportida Naslednja priložnost ga čaka v soboto proti favorizirani Franciji, dan pozneje pa še proti bistveno ranljivejši Belgiji. "O tem, da nas v soboto čakajo nove čarovnije Luke Dončića, ne gre dvomiti. Se pa poraja vprašanje, v kolikšni meri mu bodo lahko proti Franciji pri tem sledili soigralci," so se vprašali pri dnevniku Sportske novosti.

O Dončićevem učinku, ki pa ni prinesel zmage Sloveniji, se je razpisal tudi srbski Kurir. "Fiba je objavila Dončićevo statistiko, ljudje kar ne morejo verjeti. Pisal je zgodovino in napravil nekaj, česar nismo videli zadnjih 20 let," so zapisali pri srbskem portalu in dodali, da ni niti spektakularna Dončićeva predstava pomagala Sloveniji, da bi ugnala razigrano Poljsko. Poudarili so tudi nenavadno visoko število njegovih izvajanih prostih metov. Dončić jih je izvedel kar 18. Zadnji, ki je na tekmi Eurobasketa tolikokrat stopil na črte prostih metov, je bil pred 20 leti Španec Juan Carlos Navarro. To je izvedel na tekmi proti Hrvaški.

Slovencem so se vrnile nočne more

Kapetan poljske reprezentance Mateusz Ponitka je Slovencem znova povzročal veliko težav. Foto: Reuters "Dončićevih 34 točk je bilo zaman, če sta jih Loyd in Ponitka skupaj dala 55. Poljaki so na tekmi, ki je bila kombinacija košarke in pretepa, dali Sloveniji kar 105 točk," so zapisali pri srbskem Sportalu in se poklonili 32-letnemu Američanu s poljskim potnim listom Jordanom Loydom, sicer branilcem Monaca, ki je proti Sloveniji zadel kar sedem od osmih metov za tri točke. Dosegel je 32 točk in rešetal slovensko mrežico.

Pri Mozzartu so poudarili, da so Poljaki zadali Sloveniji boleč udarec. "Slovencem so se vrnile nočne more. Ponitka v rdečem dresu je povsem drugačna zver, Luka Dončić pa pogreša boljše soigralce," so namignili, da nima Dončić v slovenski izbrani vrsti nikogar, s katerim bi lahko igral. Pri Mozzartu so tako obudili frustracije slovenske reprezentance, ki so se zgodile po porazu s Poljsko v četrtfinalu zadnjega Eurobasketa (2022) v Nemčiji.

Hrvaški strokovnjak Igor Miličić je popeljal Poljsko do zmage nad Slovenijo, njegovi varovanci pa so dosegli kar 105 točk. Foto: Reuters

Pri Mozzartu dodajajo, da se je trenutek, ki je najbolj slikovito opisal dogajanje na tekmi, zgodil proti koncu srečanja. Takrat je Poljska že vodila s 97:85. Klemen Prepelič je prišel do skoka v obrambi, nato pa skušal podati žogo Luki Dončiću. Ker pa je slovenski kapetan takrat gledal sodnike, sploh ni vedel, da žoga leti v njegovo smer. Žoga je končala v avtu, to je bila nova izgubljena žoga za Slovenijo. "Gledalci v Katovicah so takrat že lahko začeli slaviti zmago," so zapisali pri Mozzartu, ki že nestrpno odšteva ure do današnjega nastopa srbske izbrane vrste.

Po visoki zmagi nad Estonijo bodo varovanci Svetislava Pešića zvečer v Rigi ogromni favoriti tudi proti Portugalski. Slovenijo čaka nov izziv s soboto, ko se bo spopadla z močno Francijo.