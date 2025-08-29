Poljska košarkarska reprezentanca je v četrtek Sloveniji v razprodani dvorani Spodek prizadejala prvi poraz na letošnjem evropskem prvenstvu (105:95). V poljskem taboru so po zmagi prekipevali od samozavesti in zadovoljstva. "Vesel sem, ko premagamo ekipo dvakrat zaporedoma in še vedno ne verjamejo v nas," je med drugim po zmagi dejal selektor Poljske Igor Miličić.

"Bila je težka tekma proti nasprotniku, ki je odigral srečanje nad svojimi sposobnostmi. Zadevali so težke mete skozi celotno srečanje, kar sicer vidimo res redko, zadevali so tudi košarkarji, ki sicer niso vrhunski strelci. To je dejstvo," je v četrtek zvečer na novinarski konferenci po porazu proti Poljski razlagal slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki s svojo zasedbo ni bil kos razpoloženim Poljakom.

Ti so na krilih domačih navijačev Sloveniji nasuli kar 105 točk, zadeli so 14 trojk v 26 poskusih. Nazadnje, ko je Poljska na evropskem prvenstvu dosegla mejo stotice, je bilo na evropskem prvenstvu leta 1985, le dvakrat pa so dosegli več točk kot v četrtek. Tudi 14 zadetih trojk je največ za Poljsko v zadnjih tridesetih letih. Poljaki so večino tekme proti Sloveniji dominirali, o čemer priča tudi podatek, da so vodili več kot 35 minut srečanja, imeli so odgovor na prav vsak slovenski poskus, na koncu pa se veselili zaslužene zmage.

Miličić odgovoril Sekuliću

In čeprav je bil za Poljake na prvi tekmi prvenstva marsikateri statistični sladkorček zanje prvič oziroma so s svojimi dosežki podirali rekorde, pa je imel selektor Igor Miličić na novinarski konferenci po tekmi odgovor na izjavo slovenskega selektorja Sekulića, ki je med drugim izpostavil, da so za Poljsko zadevali tudi igralci, od katerih tega ne pričakuješ. "Všeč mi je, da ima takšno mišljenje. Vesel sem, ko premagamo ekipo dvakrat zaporedoma in še vedno ne verjamejo v nas. Bili smo odlični individualno, pa tudi ekipno in v taktični pripravi na tekmo, na ta način smo znova premagali Slovenijo. Upam, da se bomo srečali še kje v Rigi, to bi bilo odlično," je bil vidno nabrušen Miličić.

Poljska je tako še na drugem zaporednem evropskem prvenstvu Slovencem prisolila klofuto. "Uživali smo v tej zmagi, vedeli smo, da ne bo enostavno. Na začetku sicer nismo upoštevali čisto vsega, kar smo se dogovorili, tako da je nekaj minut pripadlo Sloveniji, a potem so naše vodje na igrišču prevzele pobudo, dale samozavest tudi drugim in potem je bilo samo še boljše in boljše. Vodili smo več kot 35 minut na srečanju, tako da smo dominirali. Zelo smo veseli in gremo naprej," je dodal Hrvat na poljski klopi.

"Vsi v ekipi verjamejo v to, kar počnemo. Fantom sem povedal, da bodo dobili samozavest z dobrim delom, ki smo ga vložili res ogromno. Imamo ogromno izbir v napadu, igramo raznovrstno in mislim, da ni zgolj naključje ali zanje nesreča, da zmagujemo proti ekipi, kot je Slovenija, in Luki Dončiću," je bil še jasen Miličić.

Loyd nerešljiva uganka za Slovence

Nerešljiva uganka Poljakov je bil njihov naturalizirani košarkar in članu Monaca Jordan Loyd, ki je na svoji prvi tekmi na evropskih prvenstvih dosegel kar 32 točk, od tega kar sedem trojk v osmih poskusih. To je največ, kar jih je dosegel katerikoli poljski reprezentant na EuroBasketih v zadnjih 30 letih.

"Bila je ekipna zmaga, za katero imajo zasluge res vsi, od strokovnega štaba pa do res vseh članov ekipe. Vsi, ki so igrali danes, so naredili svoje, ob tem pa so nas odlično pripravili tudi v strokovnem štabu, to pa smo unovčili tudi na parketu," je bil zadovoljen Loyd.

Na drugi strani je dve točki več od Američana s poljskim potnim listom dosegel Luka Dončić, ki je bil prvi strelec srečanja. Nekaj izbranih besed je član evroligaša namenil tudi Slovencu. "Bilo je izjemno biti na igrišču skupaj z njim, imam veliko spoštovanje do njega in do vsega, kar je že naredil v svoji karieri, ker je eden od najboljših košarkarjev na svetu. Okoli njega je veliko dogajanja, ves čas je na očeh javnosti, medijev, a na drugi strani igrišča to vzameš kot dodatno energijo, ker vsi govorijo o njem. In kot ekipa smo to vzeli kot motivacijo, skušali smo biti skromni, a hkrati tudi samozavestni. A Luka je Luka, ne morem ga bolj spoštovati kot ga, a nocoj je bila naša ekipa preprosto boljša," je dodal Loyd.

Tekma v dvorani Spodek je bila pričakovano precej nervozna, trda in na trenutke izjemno fizična, večkrat se je med igralci v žaru borbe tudi pošteno zaiskrilo. "Sodniki so danes dovolili fizično igro, zato je bila to res trda, fizična tekma. Vsak od fantov je dal res vsak atom svoje moči, kot lahko vidite pri Aleksandru Balcerowskem, ki na koncu tekme ni mogel hoditi. To je bila naša prva turnirska tekma in veste, kako včasih čustva premagajo nekatere igralce. Tudi jaz sem se pustil preveč zanesti, ampak super je, da imamo dogodek, kot je EuroBasket, kjer lahko na igrišču pokažemo, kaj čutimo," pa je dogajanje strnil Dominik Olejniczak.

