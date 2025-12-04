Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
4. 12. 2025,
13.33

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
pedofilija policija Poljska

Četrtek, 4. 12. 2025, 13.33

1 ura, 18 minut

Na Poljskem zaradi pedofilije prijeli sto osumljencev

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Nasilje. Pedofilija. Posilstvo. Zloraba. | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V okviru obsežne operacije proti kibernetskemu kriminalu so na Poljskem aretirali sto moških, ki jih sumijo proizvodnje, distribucije ali posedovanja materialov s spolnimi zlorabami otrok, je danes sporočila poljska policija. Med njimi je tudi eden od desetih najbolj aktivnih proizvajalcev in distributerjev pedofilskih vsebin na Poljskem.

Aretirani moški so stari od 18 do 75 let. Med njimi sta dva obtožena posilstva mladoletnikov, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila policija.

V operaciji z imenom Game Over so zasegli tudi najmanj 600 tisoč datotek, ki vsebujejo spolne zlorabe otrok in zoofilijo.

Tiskovni predstavnik urada poljske policije za kibernetski kriminal Marcin Zagorski je za AFP povedal, da je bila ta operacija največja tovrstna od skupno sedmih, ki so jih izvedli v zadnjih treh letih.

V njenem okviru so obtožili skupno 477 ljudi, ki jim grozijo kazni od treh mesecev do 15 let zapora.

pedofilija policija Poljska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.