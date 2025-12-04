V okviru obsežne operacije proti kibernetskemu kriminalu so na Poljskem aretirali sto moških, ki jih sumijo proizvodnje, distribucije ali posedovanja materialov s spolnimi zlorabami otrok, je danes sporočila poljska policija. Med njimi je tudi eden od desetih najbolj aktivnih proizvajalcev in distributerjev pedofilskih vsebin na Poljskem.

Aretirani moški so stari od 18 do 75 let. Med njimi sta dva obtožena posilstva mladoletnikov, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila policija.

V operaciji z imenom Game Over so zasegli tudi najmanj 600 tisoč datotek, ki vsebujejo spolne zlorabe otrok in zoofilijo.

Tiskovni predstavnik urada poljske policije za kibernetski kriminal Marcin Zagorski je za AFP povedal, da je bila ta operacija največja tovrstna od skupno sedmih, ki so jih izvedli v zadnjih treh letih.

V njenem okviru so obtožili skupno 477 ljudi, ki jim grozijo kazni od treh mesecev do 15 let zapora.