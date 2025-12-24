Italijanska mejna policija je danes sporočila, da je v pristanišču Gioia Tauro na jugu države zasegla več kot 435 kilogramov kokaina, katerega vrednost na črnem trgu naj bi znašala več kot 70 milijonov evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Droga, ki so jo odkrili v največjem pretovornem pristanišču v Italiji, je bila skrita v tovoru med približno tisoč vrečkami arašidov, ki so prispele iz Latinske Amerike in naj bi bile namenjene v vzhodno Evropo.

Policija je drogo v tovoru odkrila s pomočjo psov, zaseg takšne količine droge pa je označila kot hud udarec za prihodke kriminalne organizacije, ki stoji za pošiljko.

Zasegli so že več kot pet ton drog

V pristanišču Gioia Tauro je policija letos zasegla več kot pet ton drog v skupni vrednosti približno 650 milijonov evrov, poročilo policije povzema AFP.