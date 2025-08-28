Ob 14 trojkah Poljske 34 točk Luke Dončića ni bilo dovolj

Slovenska košarkarska reprezentanca je EuroBasket 2025 začela s porazom proti Poljakom, ki so bili po 14 zadetih trojkah boljši s 105:95. Luka Dončić je bil s 34 točkami najboljši strelec, imel je še devet asistenc. Edo Murić je prispeval 17 točk, Gregor Hrovat 15. Pri domačih so izstopali Jordan Loyd z 32 točkami (sedem trojk), Mateusz Ponitka (23 točk), Andrzej Pluta (15) in Aleksander Balcerowski (11). Na prvi tekmi slovenske skupine D je Izrael s 83:71 premagal Islandijo, nakar je Francija gladko 92:64 premagala Belgijo. Prvo presenečenje turnirja smo videli v skupini D, kjer je bila Gruzija s 83:69 boljša od Španije.

Eurobasket, 2. dan:

Četrtek, 28. avgust:

Slovenci s podporo več kot tisoč navijačev

Gasilska fotografija pred začetkom EuroBasketa. Foto: FIBA Ne le Poljska, tudi Slovenija je imela na tribunah v Katovicah številčno in glasno navijaško podporo. Na Poljsko je z avtobusi krenilo kar tisoč slovenskih navijačev, veliko jih je na letošnje prvenstvo odpotovalo tudi v lastni režiji.

Iz obeh taborov so pred začetkom dejali, da je tekma iz EuroBasketa 2022 še živa v njihovih spominih – za Poljsko je bil to največji uspeh na evropskih prvenstvih. Mateusz Ponitka je stavil na pomoč publike in trdo obrambo, Slovenija pa je verjela, da bo pokazala boljši obraz kot na pripravljalnih tekmah in naredila prvi korak k izločilnim bojem.

Podrobnosti o tekmi v nadaljevanju članka, sodelujte pa tudi v anketi:

Prvi polčas tekma v metanju trojk

Na tekmi je bilo več kot tisoč Slovencev. Foto: Sportal Selektor Aleksander Sekulić je začel s peterko Luka Dončić, Klemen Prepelič, Gregor Hrovat, Rok Radović in Alen Omić. Radović je začel tekmo z nalogo, da tesno pokriva Ponitko, a je ta že že v uvodnih treh minutah zadel dve trojki (8:5). Vmes je dal prvo tudi Hrovat. Po trojki naturaliziranega Poljaka Jordana Loyda je drugo trojko zadel tudi Hrovat (11:10). Na 13:15 je s svojo prvo trojko - in to od table - znižal Dončić, ki je bil v šesti minuti tekme že pri sedmih točkah. A je Loyd takoj odgovoril z novo trojko (18:13). Član Los Angeles Lakersov je bil 14 točkami prvi strelec prve četrtine, ki so jo domači dobili z 29:25. Član Los Angeles Lakersov je bil 14 točkami prvi strelec prve četrtine, ki so jo domači dobili z 29:25. Dvomestna sta bila tudi že Loyd (11) in Ponitka (10). Veliko točk v prvi četrtini, čeprav so se oboje trudili v obrambi.

Po 20 minutah Loyd 19, Dončić 17 točk

Jordan Loyd je dal v prvem polčasu kar 19 točk. Foto: Guliverimage Na začetku druge tretjine se je met obojim ustavil, a Poljakom ne za dolgo. V 15. minuti tekme je Loyd s svojo že četrto trojko poskrbel za najvišjo prednost na tekmi, sedem točk (37:30). Minuto zatem je zadel še eno in bil že pri 17 točkah (40:33). Na enak način sta sicer po obeh odgovorila Radović in Hrovat (40:36). Ko je Američan sedel na klop, se je Slovenija približala na 41:42. Dončić je v drugi četrtini predvsem razigraval soigralce, svoj prvi koš pa dosegel šele v deveti minuti le te. A to je bila trojka za prvo vodstvo Slovenije na tekmi, s 46:45. Na glavni odmor so domači odšli z vodstvom 47:46. Loyd je bil pri 19 točkah, Dončić pa pri 17. Poljaki so zadeli sedem trojk, Slovenci osem.

S trojkami Poljska odprla tudi tretjo četrtino

Luka Dončić je v tretji četrtini dobil tehnično napako. Foto: Guliverimage Poljaki so trojke zadevali tudi na začetku tretje četrtine. Andrzej Pluta in Michal Sokolowski sta tako poskrbela za vodstvo s 54:49. To so bile krizne minute Slovenije, ko so se začeli obremenjevati s sojenjem. Najprej je zaradi pritoževanja dobil tehnično napako Dončić in nato še klop. In Poljska je v 23. minuti prišla do najvišje prednosti, 60:49. Pluta je sredi četrtine zadel že 10. trojko Poljske na tekmi. Iz samo 17 metov. Bil je pri 12 točkah (vse je dal v tej četrtini), domači pa so vodili s 67:54. Nadaljevanje četrtine je bilo boljše (Dončić je bil pri 27 točkah), po trojkah Eda Murića in Prepeliča so znižali zaostanek na 69:77. A kaj ko je Pluta zadel v zadnji sekundi četrtine novo trojko, 11. poljsko (80:69).

Dončić šest minut do konca že pri 30 točkah

Luka Dončić je bil že šest minut do konca pri 30 točkah. Foto: Reuters

Trojke so bile ključni element tekme. Slovenci so se na začetku zadnje četrtine približali na sedem točk, nakar je Ponitka zadel novo trojko (75:85). Dvanajsta trojka iz 20 poljskih metov. Po nešportni osebni napaki Prepeliča so z dvema uspešnima prostima metoma domači spet ušli na 12 točk. Šest minut do konca je Luka zadel svojo tretjo trojko, bil že pri 30 točkah in še je bilo upanje za zmago (87:78).

Aleksander Sekulić Foto: Reuters A težava je bila tudi pod obročem. S centrom Balcerowskim se ni mogel nihče boriti (Omić v drugem polčasu skoraj ni igral, bile je sicer pri 10 skokih). Štiri minute pred koncem sta se Dončić in Murić. In slednji je dobil nešportno osebno napako, kar je vodilo v novo vodstvo Poljske za 11 točk. Uspevalo jim je tudi nemogoče, minuto in pol do konca težak met Loyda (99:88). S 13. trojko do domači nato presegli stotico, s 14. pa je Loyd dodal piko na i. Zmagali so s 105:95. Za tri so metali 54-odstotno, tudi za dve kar 65-odstotno. In zato Slovenija ni imela pravih možnosti za zmago. Slovenci so sicer dosegli le eno trojko manj, a jih metali 35-odstotno.

Aleksander Sekulić je v prvi izjavi po tekmi dejal: "Za nami je težka tekma pred polno dvorano domačih navijačev in tekmecem, ki je igral nad pričakovanji oziroma svojimi zmožnostmi. Tudi igralci Poljske, ki niso znani kot dobri strelci, so zadevali z vseh položajev in to celo tekmo. Odločilna je bila tretja četrtina, v kateri so se na parketu dogajale milo rečeno čudne stvari, ki se za nas niso dobro končale. Poljska je pobegnila na dvomestno razliko, tako prednost pa je proti razigranemu nasprotniku in bučni publiki težko nadoknaditi. Igralcem nimam česa zameriti, saj so se borili, pustili so srce na igrišču, a to danes ni bilo dovolj za zmago."

V slovenski skupini zmagi Izraela in Francije

Francija na svoji prvi tekmi prvenstva ni imela nobenih težav z Belgijo. To sta naslednja dva nasprotnika Slovenije. Foto: FIBA

Na prvi tekmi slovenske skupine D je Izrael s 83:71 premagal Islandijo, nakar je Francija gladko 92:64 premagala Belgijo. Vseh 12 francoskih košarkarjev se je vpisalo med strelce, največ, 12 točk, sta dala Elie Okobo in Bilal Coulibaly.

Đžikićevi Gruzijci spravili na kolena Španijo

Španija nima več toliko zvezdnikov kot nekoč in na prvi tekmi jo je premagala Gruzija. Foto: FIBA

Foto: FIBA Prvo presenečenje EuroBasketa smo videli v skupini C. Po petih zaporednih točkah Goge Bitadzeja, košarkarja Orlando Magicov, ki smo ga pred leti gledali tudi v ligi Aba (Mega), je Gruzija štiri minute pred koncem povedla z 12 točkami prednosti (72:60) in dvoboj s Španijo je bil odločen. Gruzijci so vodili večji del tekme, največ za 16. Za končni izid 83:69 je za zmagovalce največ prispeval Alexander Mamukelashvili (19 točk, sedem skokov, šest asistenc). Bitadze je dal 15 točk, Tornike Shengeila 13, Kamar Baldwin 12, Duda Sanadze pa 11. Ne gre pa za veliko presenečenje, saj Španija nima več zvezdniške ekipe kot pred leti. Dvomestni so bili samo Juancho Hernangomez (13 točk in osem skokov), Santiago Aldama (12) in Dario Brizuela (11). Selektor Gruzije je Aleksander Đžikić, ki je vrsto let delal v Sloveniji.

V večernem delu sporeda sta se pomerili še reprezentanci Grčije in Italije. Grki so na krilih Giannisa Antetokounmpa, ta je dosegel 31 točk (14/20 iz igre), vztrajno višali prednost in zadnjo četrtino začeli z 11 točkami naskoka, nato pa so se Italijani nevarno približali. Antetokounmpo je nato dosegel osem točk v zadnjih šestih minutah za slavje Grkov s 75:66. Za Italijane je Nicolo Melli dosegel 15 točk, pri Grkih pa nihče od ostalih igralcev ni presegel meje desetih točk.

