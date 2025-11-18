Velik kolaps interneta po vsem svetu: kaj se dogaja?

Danes so po vsem svetu nenadoma prenehale delovati številne spletne strani. Globalni kolaps je povzročila težava podjetja Cloudflare – na njegovo tehnično infrastrukturo se za pravilno delovanje zanaša ogromen del svetovnega spleta. Iz podjetja so po več urah preiskovanja vzroka za tegobe sporočili, da so popravili napako in da verjamejo, da bodo težave z nedelovanjem spletnih strani kmalu odpravljene.

Uporabniki, ki so poskušali ugotoviti, kaj se dogaja s svetovnim spletom, so naleteli na veliko oviro, saj se je ob mnogih drugih zrušila tudi spletna stran DownDetector, ki sledi nedelujočim spletnim portalom.

Opozorilo o nedostopnosti storitve, ki se pokaže na številnih spletnih straneh. Foto: Posnetek zaslona

V podjetju Cloudflare so nato potrdili, da ima težave s pravilnim delovanjem njihovo globalno omrežje, ki ogromnemu številu spletnih strani ponuja infrastrukturo, s katero lahko njihove vsebine in storitve hitreje dosežejo uporabnike, nudi pa jim tudi dodaten sloj varovanja podatkov.

Težave z nedostopnostjo, ki se postopno sicer umirjajo, imajo oziroma so imeli med drugim X (nekdanji Twitter), Spotify, OpenAI (ChatGPT), Google, YouTube, Uber in mnogi drugi.

Iz podjetja Cloudflare so po več urah preiskav, kaj je šlo narobe, sporočili, da so namestili popravek, ki bo po njihovem prepričanju odpravil težavo z nedelovanjem spletnih strani.

Zadnja posodobitev stanja delovanja infrastrukture Cloudflare: nameščen je bil popravek in verjamemo, da je težava zdaj odpravljena. Foto: Posnetek zaslona