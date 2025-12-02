Recept za katastrofo: nikoli, res nikoli ne sledite tem navodilom

Internetni goljufi v imenu slovenskih bank ponovno pošiljajo lažne pozive k ukrepanju zaradi domnevnih sprememb, ki zahtevajo prijavo v spletno oziroma mobilno banko. Kdor bo sledil navodilom, bo prevarantom omogočil neoviran dostop do svojega bančnega računa. Kaj storiti, če se nam to res zgodi?

Banke opozarjajo že leta, goljufi še naprej poskušajo

Prejeli smo eno od sporočil, na katere zaradi izrednega tveganja za oškodovanje že več let opozarjajo tako rekoč vse slovenske banke.

Neznanci so ga poslali v imenu NLB in sporočali, da naj bi banka uvedla pomembne spremembe, zato je potrebna potrditev sprejetja novih pogojev poslovanja s klikom na priloženo spletno povezavo.

Sporočilo goljufov, ki se izdajajo za Novo ljubljansko banko. Po e-poštnem naslovu pošiljatelja je sicer razvidno, da sporočila ni poslala NLB. Foto: Posnetek zaslona

Večina spletnih brskalnikov bo povezavo na srečo nemudoma označila kot potencialno nevarno oziroma kot poskus lažnega predstavljanja.

Opozorilo, da poskušamo obiskati nevarno spletno stran. Foto: Posnetek zaslona

V primeru, da se to ne zgodi, je prejemnik lažnega sporočila preusmerjen na spletno stran na naslovu novaljubljanska.com. Spletna stran je bila registrirana danes, torej 2. decembra 2025, in torej takoj uporabljena za goljufijo. Prava spletna stran Nove ljubljanske banke je seveda na naslovu nlb.si.

Na spletni strani je obrazec za prijavo v spletno banko. Če se tarča prevare poskusi prijaviti v spletno banko, bo goljufom - odvisno od varnostnih mehanizmov različnih bank - v najboljšem primeru razkrila občutljive osebne podatke, kot sta davčna in telefonska številka, v najslabšem pa na široko odprla vrata do svojega bančnega računa.

Lažni obrazec za prijavo v NLB Klik. Foto: Posnetek zaslona

Kaj storiti, če sumite, da ste postali žrtev prevare

Zbrali smo nekaj najpogostejših nasvetov, ki jih uporabnikom dajo banke in druge institucije:

- Če ste tretji osebi omogočili dostop do spletne ali mobilne banke, se obrnite na klicni center izbrane banke.

- Če ste v spletni obrazec vnesli podatke o plačilni kartici in sumite, da bi lahko šlo za prevaro, jo nemudoma blokirajte prek spletne ali mobilne banke oziroma se obrnite na klicni center izbrane banke ali na telefonsko številko na hrbtni strani kartice.

- Če ste bili oškodovani v prevari, to prijavite policiji in nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT.

Goljufi so se v preteklosti izdajali za predstavnike tako rekoč vseh slovenskih bank. Njihove lažne spletne strani najlažje prepoznamo po imenu spletne strani. Foto: Posnetek zaslona

- Če ste trenutno v komunikaciji z osebami, za katere sumite, da bi lahko bile udeležene v prevaro, komunikacijo takoj prekinite.

- Če sumite, da ste postali žrtev prevare, izbrišite vse morebitne aplikacije ali programe za oddaljen dostop, kot so TeamViewer, AnyDesk, Supremo Mobile Assist.