Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Torek,
2. 12. 2025,
16.22

Osveženo pred

1 ura, 31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,86

Natisni članek

Natisni članek
NLB Varen splet goljufija prevara

Torek, 2. 12. 2025, 16.22

1 ura, 31 minut

Recept za katastrofo: nikoli, res nikoli ne sledite tem navodilom

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,86
navodila prevara Banka | Večina spletnih brskalnikov bo povezavo, ki se skriva za gumbom Preverite In Potrdite Pogoje, na srečo nemudoma označila kot potencialno nevarno oziroma kot poskus lažnega predstavljanja.  | Foto Posnetek zaslona

Večina spletnih brskalnikov bo povezavo, ki se skriva za gumbom Preverite In Potrdite Pogoje, na srečo nemudoma označila kot potencialno nevarno oziroma kot poskus lažnega predstavljanja. 

Foto: Posnetek zaslona

Internetni goljufi v imenu slovenskih bank ponovno pošiljajo lažne pozive k ukrepanju zaradi domnevnih sprememb, ki zahtevajo prijavo v spletno oziroma mobilno banko. Kdor bo sledil navodilom, bo prevarantom omogočil neoviran dostop do svojega bančnega računa. Kaj storiti, če se nam to res zgodi?

Banke opozarjajo že leta, goljufi še naprej poskušajo

Prejeli smo eno od sporočil, na katere zaradi izrednega tveganja za oškodovanje že več let opozarjajo tako rekoč vse slovenske banke.

Neznanci so ga poslali v imenu NLB in sporočali, da naj bi banka uvedla pomembne spremembe, zato je potrebna potrditev sprejetja novih pogojev poslovanja s klikom na priloženo spletno povezavo.

Sporočilo goljufov, ki se izdajajo za Novo ljubljansko banko. Po e-poštnem naslovu pošiljatelja je sicer razvidno, da sporočila ni poslala NLB. | Foto: Posnetek zaslona Sporočilo goljufov, ki se izdajajo za Novo ljubljansko banko. Po e-poštnem naslovu pošiljatelja je sicer razvidno, da sporočila ni poslala NLB. Foto: Posnetek zaslona

Večina spletnih brskalnikov bo povezavo na srečo nemudoma označila kot potencialno nevarno oziroma kot poskus lažnega predstavljanja. 

Opozorilo, da poskušamo obiskati nevarno spletno stran. | Foto: Posnetek zaslona Opozorilo, da poskušamo obiskati nevarno spletno stran. Foto: Posnetek zaslona

V primeru, da se to ne zgodi, je prejemnik lažnega sporočila preusmerjen na spletno stran na naslovu novaljubljanska.com. Spletna stran je bila registrirana danes, torej 2. decembra 2025, in torej takoj uporabljena za goljufijo. Prava spletna stran Nove ljubljanske banke je seveda na naslovu nlb.si. 

spletna prevara
Novice NLB opozarja na lažna elektronska sporočila v imenu banke

Na spletni strani je obrazec za prijavo v spletno banko. Če se tarča prevare poskusi prijaviti v spletno banko, bo goljufom - odvisno od varnostnih mehanizmov različnih bank - v najboljšem primeru razkrila občutljive osebne podatke, kot sta davčna in telefonska številka, v najslabšem pa na široko odprla vrata do svojega bančnega računa. 

Lažni obrazec za prijavo v NLB Klik. | Foto: Posnetek zaslona Lažni obrazec za prijavo v NLB Klik. Foto: Posnetek zaslona

Kaj storiti, če sumite, da ste postali žrtev prevare

Zbrali smo nekaj najpogostejših nasvetov, ki jih uporabnikom dajo banke in druge institucije:

- Če ste tretji osebi omogočili dostop do spletne ali mobilne banke, se obrnite na klicni center izbrane banke.

- Če ste v spletni obrazec vnesli podatke o plačilni kartici in sumite, da bi lahko šlo za prevaro, jo nemudoma blokirajte prek spletne ali mobilne banke oziroma se obrnite na klicni center izbrane banke ali na telefonsko številko na hrbtni strani kartice.

- Če ste bili oškodovani v prevari, to prijavite policiji in nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT. 

Goljufi so se v preteklosti izdajali za predstavnike tako rekoč vseh slovenskih bank. Njihove lažne spletne strani najlažje prepoznamo po imenu spletne strani. | Foto: Posnetek zaslona Goljufi so se v preteklosti izdajali za predstavnike tako rekoč vseh slovenskih bank. Njihove lažne spletne strani najlažje prepoznamo po imenu spletne strani. Foto: Posnetek zaslona

- Če ste trenutno v komunikaciji z osebami, za katere sumite, da bi lahko bile udeležene v prevaro, komunikacijo takoj prekinite.

- Če sumite, da ste postali žrtev prevare, izbrišite vse morebitne aplikacije ali programe za oddaljen dostop, kot so TeamViewer, AnyDesk, Supremo Mobile Assist.

Prevara, telefonski klic, žalost, razočaranje
Novice Klic, ki vam lahko uniči življenje: v Sloveniji že ogromno primerov

NLB Varen splet goljufija prevara
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.