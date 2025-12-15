Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
16.38

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
donosnost kapital dividende NLB

Ponedeljek, 15. 12. 2025, 16.38

40 minut

Skupščina NLB potrdila izplačilo drugega dela dividend

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
NLB | Foto STA

Foto: STA

Delničarji NLB so danes potrdili izplačilo drugega dela dividende v skupnem znesku 128,6 milijona evrov. To predstavlja 6,43 evra bruto na delnico. Skupno letošnje izplačilo dividend skupaj s prvo tranšo v višini 128,6 milijona evrov, izplačano junija, znaša 257,2 milijona evrov ali 12,86 evra na delnico.

To predstavlja 50 odstotkov lanskega dobička in visok dividendni donos, ki presega sedem odstotkov, so po današnji skupščini, na kateri je bilo navzočega 67,3 odstotka kapitala z glasovalno pravico, sporočili iz NLB.

"Izplačili dividend nista vključeni v kapitalsko osnovo, kar pomeni, da ne bosta vplivali na kapitalske količnike NLB Skupine, ki ostajajo stabilni," so poudarili.

Do leta 2030 do milijarde evrov dobička

NLB je konec novembra izdala za 300 milijonov evrov obveznic. Po tej transakciji sta se količnik Tier 1 in skupni kapitalski količnik izboljšala za več kot 150 bazičnih točk. Tier 1 količnik presega 16,5 odstotka, skupni kapitalski količnik (TCR) je nad 19 odstotkov, CET 1 količnik pa je večji od 14,5 odstotka. "Vsi so za več kot 300 bazičnih točk višji od regulatornih zahtev," so navedli.

Skupina NLB je po njihovih navedbah na dobri poti, da do leta 2030 doseže svoje strateške cilje, to je več kot 50 milijard evrov bilančne vsote, več kot dve milijardi evrov prihodkov in več kot eno milijardo evrov dobička. "Ob tem pa še naprej ohranjanja privlačna izplačila dividend med 50 in 60 odstotkov dobička preteklega leta," so dodali.

NLB
Novice Skupina NLB v devetih mesecih s 406 milijoni evrov čistega dobička
NLB
Novice Skupina NLB v polletju z 274,4 milijona evrov čistega dobička
evro denar
Novice Najvišje plače? Slovenci, ki zaslužijo tudi več kot milijon evrov na leto.
donosnost kapital dividende NLB
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.