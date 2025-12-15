Delničarji NLB so danes potrdili izplačilo drugega dela dividende v skupnem znesku 128,6 milijona evrov. To predstavlja 6,43 evra bruto na delnico. Skupno letošnje izplačilo dividend skupaj s prvo tranšo v višini 128,6 milijona evrov, izplačano junija, znaša 257,2 milijona evrov ali 12,86 evra na delnico.

To predstavlja 50 odstotkov lanskega dobička in visok dividendni donos, ki presega sedem odstotkov, so po današnji skupščini, na kateri je bilo navzočega 67,3 odstotka kapitala z glasovalno pravico, sporočili iz NLB.

"Izplačili dividend nista vključeni v kapitalsko osnovo, kar pomeni, da ne bosta vplivali na kapitalske količnike NLB Skupine, ki ostajajo stabilni," so poudarili.

Do leta 2030 do milijarde evrov dobička

NLB je konec novembra izdala za 300 milijonov evrov obveznic. Po tej transakciji sta se količnik Tier 1 in skupni kapitalski količnik izboljšala za več kot 150 bazičnih točk. Tier 1 količnik presega 16,5 odstotka, skupni kapitalski količnik (TCR) je nad 19 odstotkov, CET 1 količnik pa je večji od 14,5 odstotka. "Vsi so za več kot 300 bazičnih točk višji od regulatornih zahtev," so navedli.

Skupina NLB je po njihovih navedbah na dobri poti, da do leta 2030 doseže svoje strateške cilje, to je več kot 50 milijard evrov bilančne vsote, več kot dve milijardi evrov prihodkov in več kot eno milijardo evrov dobička. "Ob tem pa še naprej ohranjanja privlačna izplačila dividend med 50 in 60 odstotkov dobička preteklega leta," so dodali.