Družba Axor Holding, ki je v lasti družine Rigelnik, je upravi Zagrebačke burze poslala nekaj nad štiri milijone evrov vredno ponudbo za nakup Ljubljanske borze, poročajo Finance. Ponudba, eno je Axor Holding v Zagreb poslal že lani, prihaja po tem, ko je ATVP hrvaški državni agenciji Fina odrekla soglasje za vstop v lastništvo Ljubljanske borze.

"Razgreta čustva ob nedavnem posredovanju vlade Roberta Goloba, ki želi preprečiti državni prevzem Zagrebške borze, slovenskemu kapitalskemu trgu in njegovemu razvoju gotovo ne bodo koristila. In tudi ne, če Slovenija borzo nacionalizira. Zato smo že drugič poslali ponudbo za prevzem Ljubljanske borze," je za Finance povedal Matej Rigelnik, prvi mož nepremičninske družbe Equinox, katere največji lastnik je Axor Holding. Ta je pred leti nastal v okviru delitve premoženja med lastniki nekdanjega holdinga ACH.

Axor Holding za stoodstotni delež Ljubljanske borze ponuja nekaj nad štiri milijone evrov, pišejo Finance in pri tem izpostavljajo, da je to okoli 40-kratnik lanskega čistega dobička, ki je dosegel malenkost več kot sto tisoč evrov.

"Zdi se mi več kot fer ponudba. Hkrati ponujam tudi ohranjanje sodelovanja z zagrebško borzo. Večjih sprememb zagotovo ne bi bilo," je še napovedal Rigelnik.

Axor je sicer Zagrebački burzi, ki je lastnica Ljubljanske borze od decembra 2015, že lani poslal ponudbo, a se nanjo niso odzvali, so spomnile Finance. Predsednica uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić ponudbe ni želela komentirati. Prav tako ni želela odgovoriti na vprašanje Financ, ali se bodo na tokratno ponudbo Axorja odzvali.

ATVP zavrnil zahtevo Fine

Nova ponudba Axor Holdinga prihaja približno teden dni po tistem, ko je svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zavrnil zahtevo hrvaške državne finančne agencije Fina za vstop v lastništvo Ljubljanske borze. Kot so poudarili v regulatorju slovenskega trga kapitala, so člani sveta preučili vsa znana dejstva in ugotovili, da Fina ne ustreza zakonskim merilom, saj obstajajo razlogi za zavrnitev zahteve.

Vlada je medtem nekaj dni prej izrazila nasprotovanje, da bi Ljubljansko borzo prevzela Fina. Ta po njeni oceni ne uživa ugleda v Sloveniji, zato je sklenila, da Ljubljanska borza postane ključna infrastruktura nacionalnega pomena. To pomeni, da je potrebno soglasje vlade, če jo želi prevzeti tuja država ali pravna oseba, ki je v večinski ali neposredni lasti tuje države.

Fina želi postati večinska lastnica Zagrebačke burze in s tem posredno Ljubljanske borze. Trenutno ima v družbi okoli desetodstotni delež.