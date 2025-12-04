Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
4. 12. 2025,
13.48

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
nakup kapital ATVP prevzemi Ljubljanska borza

Četrtek, 4. 12. 2025, 13.48

31 minut

Axor Holding s ponudbo za nakup Ljubljanske borze

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Ljubljanska borza | Foto STA

Foto: STA

Družba Axor Holding, ki je v lasti družine Rigelnik, je upravi Zagrebačke burze poslala nekaj nad štiri milijone evrov vredno ponudbo za nakup Ljubljanske borze, poročajo Finance. Ponudba, eno je Axor Holding v Zagreb poslal že lani, prihaja po tem, ko je ATVP hrvaški državni agenciji Fina odrekla soglasje za vstop v lastništvo Ljubljanske borze.

"Razgreta čustva ob nedavnem posredovanju vlade Roberta Goloba, ki želi preprečiti državni prevzem Zagrebške borze, slovenskemu kapitalskemu trgu in njegovemu razvoju gotovo ne bodo koristila. In tudi ne, če Slovenija borzo nacionalizira. Zato smo že drugič poslali ponudbo za prevzem Ljubljanske borze," je za Finance povedal Matej Rigelnik, prvi mož nepremičninske družbe Equinox, katere največji lastnik je Axor Holding. Ta je pred leti nastal v okviru delitve premoženja med lastniki nekdanjega holdinga ACH.

Axor Holding za stoodstotni delež Ljubljanske borze ponuja nekaj nad štiri milijone evrov, pišejo Finance in pri tem izpostavljajo, da je to okoli 40-kratnik lanskega čistega dobička, ki je dosegel malenkost več kot sto tisoč evrov.

ljubljanska borza
Novice Vlada blokirala hrvaški prevzem Ljubljanske borze #video

"Zdi se mi več kot fer ponudba. Hkrati ponujam tudi ohranjanje sodelovanja z zagrebško borzo. Večjih sprememb zagotovo ne bi bilo," je še napovedal Rigelnik.

Axor je sicer Zagrebački burzi, ki je lastnica Ljubljanske borze od decembra 2015, že lani poslal ponudbo, a se nanjo niso odzvali, so spomnile Finance. Predsednica uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić ponudbe ni želela komentirati. Prav tako ni želela odgovoriti na vprašanje Financ, ali se bodo na tokratno ponudbo Axorja odzvali.

ATVP zavrnil zahtevo Fine

Nova ponudba Axor Holdinga prihaja približno teden dni po tistem, ko je svet Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) zavrnil zahtevo hrvaške državne finančne agencije Fina za vstop v lastništvo Ljubljanske borze. Kot so poudarili v regulatorju slovenskega trga kapitala, so člani sveta preučili vsa znana dejstva in ugotovili, da Fina ne ustreza zakonskim merilom, saj obstajajo razlogi za zavrnitev zahteve.

Ljubljanska borza
Novice ATVP zavrnil zahtevo hrvaške agencije Fina za vstop v lastništvo Ljubljanske borze

Vlada je medtem nekaj dni prej izrazila nasprotovanje, da bi Ljubljansko borzo prevzela Fina. Ta po njeni oceni ne uživa ugleda v Sloveniji, zato je sklenila, da Ljubljanska borza postane ključna infrastruktura nacionalnega pomena. To pomeni, da je potrebno soglasje vlade, če jo želi prevzeti tuja država ali pravna oseba, ki je v večinski ali neposredni lasti tuje države.

Fina želi postati večinska lastnica Zagrebačke burze in s tem posredno Ljubljanske borze. Trenutno ima v družbi okoli desetodstotni delež.

Ljubljanska borza
Novice Fina v analizo razlogov zavrnitve zahteve za vstop v lastništvo Ljubljanske borze
nakup kapital ATVP prevzemi Ljubljanska borza
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.