Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
4. 12. 2025,
14.13

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
gasilci pogrešan PGD Zreče iskalna akcija

Četrtek, 4. 12. 2025, 14.13

46 minut

Iskalna akcija se je končala tragično

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
iskalna akcija | Foto PGD Zreče/Facebook

Foto: PGD Zreče/Facebook

Gasilci PGD Zreče so na družbenem omrežju Facebook sporočili, da se je iskalna akcija na širšem območju Zreškega jezera končala tragično. Pogrešanega občana so v sredo dopoldne našli mrtvega.

V dvodnevni iskalni akciji, ki je potekala 2. in 3. decembra na širšem območju Zreškega jezera, je sodelovalo večje število policistov, gasilcev, kinologov s psi, enota z dronom, potapljači in enota s podvodnim dronom. 

Iskalna akcija se je zaključila tragično, saj so pogrešanega občana v sredo dopoldan našli mrtvega. 

"Vsi sodelujoči svojcem pogrešane osebe izrekamo sožalje. Zahvala vsem sodelujočim, ki so pomagali v iskalni akciji," so zapisali v PGD Zreče. 

Slovenska policija
Novice Voznik avtobusa z desetimi otroki trčil v viličarja
gasilci pogrešan PGD Zreče iskalna akcija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.