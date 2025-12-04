Četrtek, 4. 12. 2025, 14.13
46 minut
Iskalna akcija se je končala tragično
Gasilci PGD Zreče so na družbenem omrežju Facebook sporočili, da se je iskalna akcija na širšem območju Zreškega jezera končala tragično. Pogrešanega občana so v sredo dopoldne našli mrtvega.
V dvodnevni iskalni akciji, ki je potekala 2. in 3. decembra na širšem območju Zreškega jezera, je sodelovalo večje število policistov, gasilcev, kinologov s psi, enota z dronom, potapljači in enota s podvodnim dronom.
Iskalna akcija se je zaključila tragično, saj so pogrešanega občana v sredo dopoldan našli mrtvega.
"Vsi sodelujoči svojcem pogrešane osebe izrekamo sožalje. Zahvala vsem sodelujočim, ki so pomagali v iskalni akciji," so zapisali v PGD Zreče.