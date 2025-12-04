Iskalna akcija se je končala tragično

Gasilci PGD Zreče so na družbenem omrežju Facebook sporočili, da se je iskalna akcija na širšem območju Zreškega jezera končala tragično. Pogrešanega občana so v sredo dopoldne našli mrtvega.

V dvodnevni iskalni akciji, ki je potekala 2. in 3. decembra na širšem območju Zreškega jezera, je sodelovalo večje število policistov, gasilcev, kinologov s psi, enota z dronom, potapljači in enota s podvodnim dronom.

Iskalna akcija se je zaključila tragično, saj so pogrešanega občana v sredo dopoldan našli mrtvega.

"Vsi sodelujoči svojcem pogrešane osebe izrekamo sožalje. Zahvala vsem sodelujočim, ki so pomagali v iskalni akciji," so zapisali v PGD Zreče.