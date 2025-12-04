Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
4. 12. 2025,
13.02

policija prometna nesreča

Četrtek, 4. 12. 2025, 13.02

12 minut

Voznik avtobusa z desetimi otroki trčil v viličarja

Avtorji:
R. K., STA

Slovenska policija | Foto Gaja Hanuna

Foto: Gaja Hanuna

Tržiški policisti so v sredo na območju Struževega obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena avtobus in viličar. 30-letni voznik avtobusa je pred desnim ovinkom zapeljal na nasprotni vozni pas, po katerem je pravilno pripeljal voznik viličarja. Na avtobusu je bilo deset otrok, po podatkih policije pa ni bil nihče poškodovan.

Policisti zoper voznika avtobusa vodijo prekrškovni postopek. Cesta je bila v času ogleda zaprta, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

policija prometna nesreča
