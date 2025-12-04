Voznik avtobusa z desetimi otroki trčil v viličarja

Tržiški policisti so v sredo na območju Struževega obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena avtobus in viličar. 30-letni voznik avtobusa je pred desnim ovinkom zapeljal na nasprotni vozni pas, po katerem je pravilno pripeljal voznik viličarja. Na avtobusu je bilo deset otrok, po podatkih policije pa ni bil nihče poškodovan.