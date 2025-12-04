Četrtek, 4. 12. 2025, 13.02
Voznik avtobusa z desetimi otroki trčil v viličarja
Tržiški policisti so v sredo na območju Struževega obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena avtobus in viličar. 30-letni voznik avtobusa je pred desnim ovinkom zapeljal na nasprotni vozni pas, po katerem je pravilno pripeljal voznik viličarja. Na avtobusu je bilo deset otrok, po podatkih policije pa ni bil nihče poškodovan.
Policisti zoper voznika avtobusa vodijo prekrškovni postopek. Cesta je bila v času ogleda zaprta, so sporočili s Policijske uprave Kranj.