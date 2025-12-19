Osumljenca za napad na univerzi Brown našli mrtvega

Osumljenca za strelski napad na univerzi Brown in za umor profesorja univerze MIT v Massachusettsu so po večdnevnem iskanju našli mrtvega, je v četrtek sporočil policijski načelnik v mestu Providence v ameriški zvezni državi Rhode Island Oscar Perez. 48-letni osumljenec naj bi storil samomor.

Nekdanjega študenta univerze Brown in portugalskega državljana so v četrtek zvečer našli mrtvega v nekem skladišču v zvezni državi New Hampshire. Umrl naj bi zaradi samopovzročene strelne rane, je na novinarski konferenci povedal polkovnik Perez, ki je dodal, da je Claudio Neves Valente po mnenju preiskovalcev deloval sam, je poročala televizija ABC.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Preiskovalci menijo, da je odgovoren tako za sobotni strelski napad na univerzi Brown, kjer sta umrli dve osebi, ranjenih pa je bilo devet, kot tudi za ponedeljkov umor 47-letnega profesorja MIT v bližini Bostona Nuna Loureira.

Foto: Reuters

Predsednica Univerze Brown Christina Paxson je dejala, da je bil Valente vpisan na Univerzo Brown od jeseni 2000 do pomladi 2001. Septembra 2000 je bil sprejet na podiplomski študij fizike. Valente in Loureiro sta med letoma 1995 in 2000 obiskovala isti akademski program na univerzi na Portugalskem.

Druga oseba, ki so jo identificirali v bližini osumljenca, se je po sredini tiskovni konferenci javila in pomagala razrešiti primer, je novinarjem povedal pravosodni minister Rhode Islanda Peter Neronha.

"Ta oseba nas je pripeljala do avtomobila, nas pripeljala do imena," je povedal Neronha in dodal, da je osumljenec čez svojo floridsko registrsko tablico nalepil registrsko tablico iz Maina, da bi prikril svojo identiteto. Nerohna je dejal, da je glede motiva še vedno veliko neznank.

Umorjeni profesor Loureiro se je leta 2016 pridružil MIT in je bil lani imenovan za vodjo Centra za plazemsko znanost in fuzijo, kjer je delal pri razvoju tehnologije čiste energije in drugih raziskavah. Center je imel takrat več kot 250 zaposlenih v sedmih stavbah. Bil je profesor fizike ter jedrske znanosti in inženirstva, poroča ABC. Odrasel je v Viseuju na Portugalskem in študiral v Lizboni, preden je v Londonu doktoriral, navaja MIT. Pred prihodom na MIT je bil raziskovalec na inštitutu za jedrsko fuzijo v Lizboni, navaja univerza. "Bil je izjemen mentor, prijatelj, učitelj, kolega in vodja, ki so ga vsi občudovali zaradi njegove izrazne in sočutne narave," je za študentski časopis izjavil profesor inženirstva Dennis Whyte.