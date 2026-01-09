Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah

Ko temperature v zimskih mesecih padejo globoko pod ničlo, hitro postane jasno, katera rešitev za ogrevanje naših bivanjskih prostorov je optimalna ter katera ima določene omejitve glede stroškov in udobja. Številni odjemalci plina iz omrežja potrjujejo, da se ravno v najbolj mrzlih dneh ogrevanje s plinom izkazuje kot ena najbolj zanesljivih, učinkovitih in preverjenih možnosti za ogrevanje domov in tudi večjih objektov.

Zakaj je plin v ekstremnem mrazu tako zanesljiv energent?

Plinski sistemi so zasnovani za delovanje v ekstremnih razmerah. Ne glede na to, ali je zunaj hud mraz ali dolgotrajno nizke temperature, sodobni plinski kotli zagotavljajo stabilno in stalno ogrevanje, saj njihovo delovanje ni odvisno od zunanjih temperatur, sončne energije ali razpoložljive električne moči v omrežju. Ko najbolj potrebujemo toploto, nam jo bo plin iz omrežja tudi zagotavljal, nemoteno in brez neprijetnih presenečenj.

Plinski kondenzacijski kotel zagotavlja polno nazivno moč in visok izkoristek tudi pri najnižjih zunanjih temperaturah. Plinski kotli so dovolj zmogljivi, da ne potrebujejo dodatnih električnih grelcev, ki so energijsko zelo potratni. Plinski sistem nima zunanje enote, izpostavljene vlagi in zmrzali, zato ni potrebe po ciklih odtajevanja. S tem so obratovalni stroški stabilni in predvidljivi, tudi v najhladnejših zimskih dneh.

Pomembna prednost ogrevanja s plinom je tudi ta, da nam je toplota takoj na voljo. Plinski kotli namreč hitro dosežejo želeno temperaturo in jo učinkovito vzdržujejo, kar je še posebej pomembno v jutranjih urah ali ob nenadnih ohladitvah. Vse to omogoča uporabnikom večje bivalno udobje.

Plinski kotel je majhen, tih in izjemno zmogljiv. Foto: GIZ DZP, G.I.Z.

Zanesljiva in nemotena oskrba s plinom

Plinsko omrežje v Sloveniji je robustno, zanesljivo in zgrajeno za vršne obremenitve, ki se pojavljajo prav ob hudih zimskih razmerah. Distribucijski sistemi so dimenzionirani tako, da lahko brez težav oskrbujejo odjemalce tudi takrat, ko je poraba največja. To pomeni, da je uporabnikom energija vedno na voljo.

Zanesljiva toplota tudi v najhujšem mrazu Foto: GIZ DZP, G.I.Z.

Prava vrednost ogrevalnega sistema se pokaže, ko so temperature najnižje

V času, ko je energetska varnost in zanesljivost vse pomembnejša, je plin iz omrežja rešitev, ki združuje preverjeno tehnologijo, visoko zanesljivost, udobje in predvsem natančen nadzor nad porabo.

Plin iz omrežja pa ni le zanesljiva rešitev za danes, temveč tudi za prihodnja desetletja. Plinovodno omrežje omogoča postopno vključevanje obnovljivih plinov, kot je biometan, ki se proizvaja iz lokalnih virov in ima enake lastnosti kot zemeljski plin. Obstoječi plinski sistemi in kotli lahko na biometan delujejo brez sprememb, uporabnikom pa še naprej zagotavljajo enako raven udobja, zanesljivosti in toplote tudi v najhladnejših zimskih dneh.

Ni naključje, da številna gospodinjstva v Sloveniji in po vsej Evropi tudi danes najbolj zaupajo ogrevanju s plinom iz omrežja, zato ta ostaja najpogostejši vir ogrevanja evropskih gospodinjstev.



