Srbski nogomet žaluje, na rojstni dan preminil nekdanji trener Olimpije

V Novem Sadu je po kratkotrajni bolezni umrl srbski nogometni strokovnjak Milorad Kosanović, ki je v svoji trenerski karieri nekaj časa vodil tudi ljubljansko Olimpijo. Njegovo življenje se je končalo ravno na 75. rojstni dan.

Kot nogometaš je igral za Borovo, Proleter, Vojvodino, Kikindo in Novi Sad, v trenerski karieri pa je poleg Olimpije vodil še Vojvodino, Borac, Crveno zvezdo, Wuhan, Dalian, Novi Pazar, Radnik, Napredak, Radnički iz Niša, Mladost iz Lučana, selekcijo Malte ter mlado reprezentanco Srbije in Črne gore. Nazadnje je deloval v nogometu leta 2023 kot strateg Mladosti iz Lučana, največ lovorik pa je osvojil na Kitajskem, kjer je bil z Dalianom kar trikrat državni prvak.

Fudbalski klub Vojvodina sa najdubljom tugom se oprašta od Milorada Kosanovića, čoveka čije ime i delo zauzimaju posebno, neizbrisivo mesto u istoriji našeg kluba.



Počivaj u miru, Kosane naš. https://t.co/5ZcN1jHjpt pic.twitter.com/S1Q81VeYw9 — FK Vojvodina (@FKVojvodina1914) January 4, 2026

Z Olimpijo v sezoni 2013/14 ni bil posebej uspešen. Na 16 tekmah je le petkrat zmagal, tako da ga je takratni predsednik kluba Izet Rastoder odpustil in ga zamenjal z Darkom Karapetrovićem.

IN MEMORIAM: Milorad Kosanović (1951 - 2026)



Sa dubokom tugom primili smo vest o smrti Milorada Kosanovića, čoveka koji je ostavio dubok trag u srpskom fudbalu, a između ostalog je nakratko vodio i naš tim u sezoni 2016/17.

Porodici i prijateljima upućujemo iskreno saučešće. pic.twitter.com/7i9LgcgYpf — FK Radnik (@FKRadnik) January 4, 2026