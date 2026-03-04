V Kranjsko Goro prihajajo nosilci olimpijskih odličij, obeta se spektakel

Kranjska Gora bo konec tedna prizorišče tradicionalnega tekmovanja alpskih smučarjev – 65. Pokala Vitranc. Ljubitelji zimskih športov v Sloveniji bodo dobili enkratno priložnost spremljati nastope najboljših smučarjev na svetu, nosilcev odličij z minulih olimpijskih iger. Organizatorji napovedujejo smučarski spektakel v lepem vremenu.

Predstavniki domačega kranjskogorskega alpskega smučarskega kluba se ponašajo z novim organizacijskim podvigom. Vodja priprave tekmovalne proge Gorazd Bregant je za STA v šaljivem tonu dejal, da se nad vremenom ne morejo več pritoževati.

Gorazd Bregant: Mislim, da si smučarji lahko obetajo vrhunske pogoje in najboljši tekmi v sezoni, slabe ne znamo narediti. Foto: Nebojša Tejić/STA Jasno sončno vreme, ki je dobro za ljubitelje smučanja in sončenje, je dobro tudi za organizatorje zimskih športov na prostem, saj je prineslo tudi želene ugodne jasne in mrzle noči, ki pomagajo pri ohranjanju zadostne debeline snežne podlage in njenem utrjevanju.

"Vse je pripravljeno na tekmovalni spektakel in zabavo, brez pretiravanja lahko le potrdim, da je proga vrhunska, smo optimistični, obetajo se jasne noči, kar pomeni, da pričakujemo zelo dobre pogoje, zagotovilo za super dirke najboljših smučarjev na svetu," je dejal Bregant.

"Čez dan so napovedane spomladanske temperature, ki se jim znamo prilagoditi, sproti se bomo odločali, kdaj bomo za ohranjanje kompaktnosti vrhunsko pripravljene proge posegli po vodi in soli. Mislim, da si smučarji lahko obetajo vrhunske pogoje in najboljši tekmi v sezoni, slabe ne znamo narediti," je v šali dejal Bregant.

Tekmovalni program bo klasičen. V soboto bo na sporedu veleslalom za točke svetovnega pokala alpskih smučarjev, v nedeljo sledi še slalom – oba dneva z začetkom prve vožnje ob 9.30 in druge vožnje ob 12.30.



V soboto in nedeljo bodo zagotovili tudi zabavni program med tekoma v ciljni areni Podkoren ter sobotno zabavo po smučanju, "največji slovenski apres ski" z začetkom že ob 16.00 na Trgu zmagovalcev v Kranjski Gori in žrebanjem startnih številk za nedeljski slalom ob 19.00.

Dobra novica za Žana Kranjca

Žan Kranjec je motiviran, da na domači tekmi pokaže najboljšo predstavo v sezoni. Foto: Reuters Vrhunski pogoji so dobra novica tudi za nosilca slovenskih pričakovanj Žana Kranjca, ki, upoštevajoč potek sezone, ni kandidat za mesta pri samem vrhu. Si pa želi sezono končati v svoji najboljši izvedbi ter pred domačimi navijači prikazati dve najboljši vožnji, kar bi bil najboljši obliž tudi za zapravljeno olimpijsko priložnost, ko je veleslalom v Bormiu končal kot 12.

Lani je bil pod Vitrancem 16., v sezoni od oktobra pa le dvakrat med najboljšimi desetimi z devetim mestom v Söldnu in šestim v Copper Mountainu. Zato je lačen dobrih uvrstitev.

Kranjec bo nastopil v soboto, ko je na sporedu veleslalom. Na slalomih v tej sezoni ni tekmoval. Priložnost bo dobil tudi mladi Miha Oserban, ki še čaka na preboj med elito. 19-letnik je sicer prejšnji mesec le prišel do prvih veleslalomskih točk v po kakovosti nižjem tekmovanju, evropskem pokalu.

24 let od zadnjih slovenskih stopničk

Od zadnjih slovenskih moških stopničk na domači tekmi svetovnega pokala mineva že 24 let. Kranjec je sicer v preteklosti že dokazal, da je lahko konkurenčen najboljšim. Pred štirimi leti je v Pekingu postal olimpijski veleslalomski podprvak. V svetovnem pokalu je zbral 166 nastopov, na 15 veleslalomih se je zavihtel med nosilce stopničk, ima tudi dve zmagi.

Marec sicer za Kranjca ni najuspešnejši mesec. V tem mesecu je bil v karieri enkrat na stopničkah s tretjim mestom na veleslalomu 19. marca 2019 v Andori. Devetkrat je bil na stopničkah na tekmah, ki so bile decembra.

V Kranjski Gori je pred 15 leti debitiral v svetovnem pokalu, od leta 2016 je redni udeleženec veleslalomskih finalov na vitranški strmini, šestkrat se je zavihtel tudi v najboljšo deseterico. Najbližje domačim stopničkam je bil pred tremi leti s četrtim in petim mestom, ko je Kranjska Gora gostila dva veleslaloma, peti je bil tudi na tekmi v veleslalomu leta 2018.

Smučarska proga Podkoren, kjer se odvija tekmovanje za Pokal Vitranc, je tako zaradi strmine, nekaterih nepreglednih prelomnic, visečega terena in spektakularne ciljne strmine ena najtežjih prog za tehnične discipline v svetovnem pokalu v alpskem smučanju. Foto: OK Pokal Vitranc

Že z vstopnico za finale sezone

Kranjska Gora je na tekmovalnem sporedu v odločilnem marčevskem delu sezone svetovnega pokala. Po Vitrancu bo imela moška karavana še dva postanka, v Courchevelu bodo od 13. do 15. marca na sporedu dva superveleslaloma in smuk, nato pa sledi še finale sezone v Lillehammerju s smukom in superveleslalomu v Kvitfjellu 21. in 22. marca ter veleslalomom in slalomom 24. in 25. marca v Hafjellu.

Kranjec si je kot član prve jakostne skupine že priboril vstopnico za veleslalomski finiš najboljše petindvajseterice na Norveškem. Je pa za njim rezultatsko gledano ena slabših sezon. Na sedmih veleslalomih je zbral 145 točk, kar ga trenutno uvršča na 13. mesto v seštevku discipline.

Ta izkupiček lahko sicer še nekoliko popravi, a se v Hafjellu ne more več niti teoretično potegovati za denimo prvo ali drugo mesto v končnem seštevku discipline. Tudi tretjeuvrščeni Švicar Loic Meillard ima že 181 točk več od Slovenca.

Odermatt lahko potrdi mali kristalni globus

Marco Odermatt lahko potrdi zmago v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Foto: Reuters Švicar Marco Odermatt, letošnji olimpijski podprvak, lahko že v Kranjski Gori potrdi karierni peti veleslalomski mali kristalni globus ter nekoliko popravi olimpijski vtis, ko mu je po dominantni sezoni v Bormiu zmanjkalo za zlato.

V Kranjski Gori bo napadal četrto vitranško zmago. Švicar bo že v Sloveniji potrdil peti veliki kristalni globus. V skupnem seštevku ima 1.485 točk, kar 687 točk več od presenetljivega zmagovalca olimpijskega veleslaloma Brazilca Lucasa Pinheira Braathena na drugem mestu, ki lahko Švicarju odščipne točke le v veleslalomu in slalomu, ki ga Odermatt ne vozi.

V slalomskem seštevku še ni vse odločeno. Norvežan Atle Lie McGrath (452 točk) pred nekdanjim reprezentančnim kolegom Braathenom vodi za zgolj točko. V boju za slalomski globus je teoretično osem smučarjev, tudi Norvežan Henrik Kristoffersen, lanski kralj Vitranca z zmagama tako v veleslalomu kot slalomu.

Smučarska proga Podkoren, kjer se odvija tekmovanje za Pokal Vitranc, je tako zaradi strmine, nekaterih nepreglednih prelomnic, visečega terena in spektakularne ciljne strmine ena najtežjih prog za tehnične discipline v svetovnem pokalu v alpskem smučanju.

