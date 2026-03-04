Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Izadora Kopač Maja Kovačič Lillehammer mladinsko svetovno prvenstvo smučarski skoki

Smučarski skoki, Lillehammer, mladinsko svetovno prvenstvo, normalna skakalnica posamična tekma (ž)

Mladi Slovenki po polovici bojev za odličja tik za stopničkami

Maja Kovačič je po prvi seriji na četrtem mestu, 0,8 točke za bronom.

Foto: Reuters

Maja Kovačič je po prvi seriji na četrtem mestu, 0,8 točke za bronom.

Foto: Reuters

Norveški Lillehammer gosti mladinsko svetovno prvenstvo v smučarskih skokih. Organizatorjem nagaja veter, zato je finalna serija prestavljena na 16.30. Po prvi seriji vodi Čehinja Anežka Indračkova, pred Norvežanko Ingvild Synnoeve Midtskogen in Francozinjo Capucine Mesnil. Sledita Slovenki Maja Kovačič in Izadora Kopač, ki za tretjim mestom zaostajata 0,8 oziroma 1,2 točke.

Domen Prevc
Sportal Domen Prevc lahko globus potrdi na prav posebni tekmi
Ema Klinec, Lahti
Sportal Ema Klinec se po zahtevnem obdobju vrača v svetovni pokal

Medtem ko se bo svetovni pokal v smučarskih skokih od četrtka nadaljeval v Lahtiju, kjer lahko Nika in Domen Prevc tudi v teoriji potrdita kristalni globus za skupno zmago v seštevku sezone, se mladi skakalni upi mudijo na svetovnem mladinskem prvenstvu v Lillehammerju.

Danes je na sporedu posamična tekma skakalk na manjši napravi (HS 98). Po prvi seriji vodi Čehinja Anežka Indračkova (95 metrov), druga je z 1,4 točke zaostanka branilka naslova Ingvild Synnoeve Midtskogen, tretja pa Francozinja Capucine Mesnil, ki za vodilno zaostaja pet točk. Tik za vodilno trojico sta se zvrstili Slovenki: Maja Kovačič (91 metrov), ki je nastopila tudi na olimpijskih igrah, na četrtem mestu za bronom zaostaja 0,8 točke, Izadora Kopač (93 metrov) pa na petem mestu za tretjo zaostaja 1,2 točke.

V finale sta se uvrstili še dve Slovenki. Taja Terbovšek (83,5 metra) je trenutno 18., Ajda Košnjek (82,5 metra) pa 27.

Finalna serija bi se morala že začeti, a je prestavljena na 16.30.

Mladinsko svetovno prvenstvo, Lillehammer, posamična tekma (HS98):

