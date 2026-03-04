Mladi Slovenki po polovici bojev za odličja tik za stopničkami

Norveški Lillehammer gosti mladinsko svetovno prvenstvo v smučarskih skokih. Organizatorjem nagaja veter, zato je finalna serija prestavljena na 16.30. Po prvi seriji vodi Čehinja Anežka Indračkova, pred Norvežanko Ingvild Synnoeve Midtskogen in Francozinjo Capucine Mesnil. Sledita Slovenki Maja Kovačič in Izadora Kopač, ki za tretjim mestom zaostajata 0,8 oziroma 1,2 točke.

Medtem ko se bo svetovni pokal v smučarskih skokih od četrtka nadaljeval v Lahtiju, kjer lahko Nika in Domen Prevc tudi v teoriji potrdita kristalni globus za skupno zmago v seštevku sezone, se mladi skakalni upi mudijo na svetovnem mladinskem prvenstvu v Lillehammerju.

Danes je na sporedu posamična tekma skakalk na manjši napravi (HS 98). Po prvi seriji vodi Čehinja Anežka Indračkova (95 metrov), druga je z 1,4 točke zaostanka branilka naslova Ingvild Synnoeve Midtskogen, tretja pa Francozinja Capucine Mesnil, ki za vodilno zaostaja pet točk. Tik za vodilno trojico sta se zvrstili Slovenki: Maja Kovačič (91 metrov), ki je nastopila tudi na olimpijskih igrah, na četrtem mestu za bronom zaostaja 0,8 točke, Izadora Kopač (93 metrov) pa na petem mestu za tretjo zaostaja 1,2 točke.

V finale sta se uvrstili še dve Slovenki. Taja Terbovšek (83,5 metra) je trenutno 18., Ajda Košnjek (82,5 metra) pa 27.

Finalna serija bi se morala že začeti, a je prestavljena na 16.30.

Mladinsko svetovno prvenstvo, Lillehammer, posamična tekma (HS98):

