Zara Podržavnik z osebnim rekordom do 19. mesta

Sedemnajstletna plavalka Fužinarja Zara Podržavnik je na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Lublinu na Poljskem z osebnim rekordom 8:36,70 osvojila 19. mesto. Svoj doslej najboljši čas je na EP popravila za skoraj 2,4 sekunde.

Mladinska reprezentantka s Koroške ni bila povsem zadovoljna z uvodno tekmo na 400 metrov, kjer je priznala, da sta jo ob debiju v članski eliti zdelali tudi trema in nervoza. Že na drugi tekmi pa je Fužinarjeva reprezentantka dokazala, da je dobro pripravljena in da se na največjih tekmah zna zbrati.

Tekma pa je pokazala tudi, da hčerko nekdanjega slovenskega selektorja čaka še veliko taktičnega dela, saj je bil že danes dosegljiv tudi še boljši čas. Na zadnjih 25 metrih je imela še obilo moči in s 14,56 dosegla tretji čas med vsemi nastopajočimi.

"Plavala sem osebni rekord in s tem sem seveda zadovoljna. Čaka me še tekma na 1500 m kravl, tudi tam bom šla na osebni rekord in videli bomo, kam me bo to prineslo," je povedala najmlajša v reprezentanci, ki ima v najdaljši bazenski disciplini 20. prijavljeni čas.

Janja Šegel Foto: Guliverimage

Nastopila sta še dva Slovenca. Koroška olimpijka Janja Šegel je z 59,99 osvojila 20. mesto na 100 m hrbtno, slabe tri desetinke hitrejši čas pa bi jo popeljal v še tretji polfinale na tekmovanju. Ta je bil glede na osebni rekord 58,80 realen.

"Izid je najboljši letos. Dosežek je soliden, želela pa sem si biti hitrejši še malo hitrejša, a očitno se je nabralo že nekaj utrujenosti. Zdaj se bom skušala čim bolj spočiti, saj že jutri plavam 100-metrov prosto," je današnje želje razkrila Šegel, ki ima za sabo že pet nastopov, v petek jo čaka šesti.

Manj zadovoljen je Jaš Berložnik, ki je na EP z osebnimi rekordi potrdil dobro delo v Ljubljani in si dober teden pred 23. rojstnim dnem že sam vnaprej podaril darilo. Tokrat se mu zavesljaji na 200 m prsno niso izšli povsem po željah in z 2:12,53 je osvojil 42. mesto. Berložnik, še en Korošec, ki pa ga je študij popeljal v Ljubljano, sodi v trojico slovenskih plavalcev na vrhu lestvice najboljših vseh časov, ki je v karieri že premagala mejo 2:10 minute.

Popoldan bodo prireditelji razdelili šest kompletov kolajn, tudi na 100 m mešano, kjer je rekorder prvenstev s 50,76 iz leta 2009 še vedno Peter Mankoč, ki je pred dobrim desetletjem in pol takrat v Turčiji postavil tudi svetovni rekord.

