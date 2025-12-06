Neža Klančar z novim državnim rekordom, a za las brez finala

Plavalka Neža Klančar je na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Lublinu s 23,96 dosegla nov slovenski rekord na 50 m prosto. Olimpijska finalistka iz Pariza pa je danes na devetem mestu ostala brez nedeljskega boja za kolajne. Stotinko sekunde hitrejša je bila osmouvrščena Italijanka Silvia di Pietro.

Z izjemnim dosežkom 23,30, v zadnjih zavesljajih je celo malo popustila, je domače občinstvo navdušila Poljakinja Katarzyna Wasick, 19 stotink je bila počasnejša Italijanka Sara Curtis, že 37 pa Francozinja Beryl Gastadello. Tekmovalke med tretjim in devetim mestom so ločile tri desetinke.

Klančar pa je na današnji tekmi postala prva Slovenka, ki je 50 m prosto v kratkih bazenih preplavala v manj kot 24 sekundah. Svoj dve leti star rekord s prvenstva v Otopeniju je izboljšala za sedem stotink sekunde.

Ljubljančanka je na prvenstvu ob današnjem devetem mestu zasedla tudi sedmo mesto na 50 m delfin, nastopila pa je tudi v polfinalu na 100 m mešano in bila enajsta.