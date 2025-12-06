Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
6. 12. 2025,
19.27

Osveženo pred

31 minut

Evropsko prvenstvo, 25-metrski bazeni, Lublin

Neža Klančar z novim državnim rekordom, a za las brez finala

STA

Neža Klančar je za las zgrešila finale.

Neža Klančar je za las zgrešila finale.

Foto: Aleš Fevžer

Plavalka Neža Klančar je na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Lublinu s 23,96 dosegla nov slovenski rekord na 50 m prosto. Olimpijska finalistka iz Pariza pa je danes na devetem mestu ostala brez nedeljskega boja za kolajne. Stotinko sekunde hitrejša je bila osmouvrščena Italijanka Silvia di Pietro.

Z izjemnim dosežkom 23,30, v zadnjih zavesljajih je celo malo popustila, je domače občinstvo navdušila Poljakinja Katarzyna Wasick, 19 stotink je bila počasnejša Italijanka Sara Curtis, že 37 pa Francozinja Beryl Gastadello. Tekmovalke med tretjim in devetim mestom so ločile tri desetinke.

Klančar pa je na današnji tekmi postala prva Slovenka, ki je 50 m prosto v kratkih bazenih preplavala v manj kot 24 sekundah. Svoj dve leti star rekord s prvenstva v Otopeniju je izboljšala za sedem stotink sekunde.

Ljubljančanka je na prvenstvu ob današnjem devetem mestu zasedla tudi sedmo mesto na 50 m delfin, nastopila pa je tudi v polfinalu na 100 m mešano in bila enajsta.

